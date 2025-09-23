Последний теплый день: прогноз погоды на 23 сентября
Киев • УНН
23 сентября в Украине ожидается переменная облачность, небольшой дождь возможен лишь на крайнем западе. Температура воздуха днем составит от +22° до +27°, на Волыни, Ровенщине и Львовщине +16°...+21°.
Во вторник, 23 сентября, в Украине будет переменная облачность. На крайнем западе днем местами пройдет небольшой дождь, а на остальной территории осадков не ожидается. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Подробности
Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность в течение всего дня. Осадков на территории не ожидается, днем кратковременный дождь может быть только на крайнем Западе.
В этот день ветер будет дуть с юго-западного направления силой 5 – 10 метров в секунду, а в западных областях направление будет меняться на северо-западное.
Синоптики прогнозируют днем от 22 до 27 градусов тепла. На Волыни, Ровенщине и Львовщине воздух прогреется от +16 до +21 градусов.
Во вторник, 23 сентября, температура в Киеве снизится на несколько градусов, но все равно это будет теплый день, а впереди жителей столицы ждет резкое похолодание.
Днем воздух максимально прогреется до +25°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.
Ветер изменит свое направление на юго-западное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление понижено, 749 миллиметров ртутного столба.
