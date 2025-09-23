$41.250.00
22 сентября, 20:12 • 9500 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 21214 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 27608 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 32185 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 46430 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 58370 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 55441 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28563 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 51969 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 25497 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Последний теплый день: прогноз погоды на 23 сентября

Киев • УНН

 • 94 просмотра

23 сентября в Украине ожидается переменная облачность, небольшой дождь возможен лишь на крайнем западе. Температура воздуха днем составит от +22° до +27°, на Волыни, Ровенщине и Львовщине +16°...+21°.

Последний теплый день: прогноз погоды на 23 сентября

Во вторник, 23 сентября, в Украине будет переменная облачность. На крайнем западе днем местами пройдет небольшой дождь, а на остальной территории осадков не ожидается. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Подробности

Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность в течение всего дня. Осадков на территории не ожидается, днем кратковременный дождь может быть только на крайнем Западе.

В этот день ветер будет дуть с юго-западного направления силой 5 – 10 метров в секунду, а в западных областях направление будет меняться на северо-западное.

Синоптики прогнозируют днем от 22 до 27 градусов тепла. На Волыни, Ровенщине и Львовщине воздух прогреется от +16 до +21 градусов.

Во вторник, 23 сентября, температура в Киеве снизится на несколько градусов, но все равно это будет теплый день, а впереди жителей столицы ждет резкое похолодание.

Днем воздух максимально прогреется до +25°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер изменит свое направление на юго-западное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление понижено, 749 миллиметров ртутного столба.

Вита Зеленецкая

