День образовательных технологий и Международный день борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей женщинами и детьми: что еще празднуют 23 сентября
Киев • УНН
Сегодня отмечается День образовательных технологий и Международный день борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей женщинами и детьми. Христиане также чтят зачатие пророка Иоанна Предтечи.
Сегодня, 23 сентября, отмечается День образовательных технологий и Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми. Также христиане вспоминают зачатие пророка Иоанна Предтечи, пишет УНН.
День образовательных технологий
Это день, когда люди признают и ценят влияние технологий на образование. От первых слайд-проекторов до современной эры онлайн-обучения и квантовых вычислений, технологии произвели революцию в том, как мы преподаем и учимся. Технологии позволили быстрее находить нужную информацию, что ускорило процесс обучения и сделало его более эффективным.
Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми
Именно в этот день в 1913 году правительство Аргентины приняло закон о противодействии детской проституции. Эксплуатация женщин до сих пор является актуальной проблемой человечества, поскольку более 1,8 млн населения мира являются жертвами торговли людьми, среди которых 70% составляют женщины, а около трети – дети. По данным статистических исследований, в наше время количество пострадавших увеличивается. Стоит отметить, что в течение последних 15 лет среди пострадавших возросла доля детей и мальчиков, но уменьшилась доля женщин.
Неделя урологии
Эта неделя была введена по инициативе Европейской ассоциации урологов, которая объединяет национальные урологические общества, врачей-урологов, урологических медсестер, пациентов и их семьи, а также политиков с целью повышения осведомленности об урологических заболеваниях среди широкой общественности. Целью проведения мероприятия является повышение осведомленности о том, чем на самом деле занимается урология.
Зачатие честного, славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна
По церковным традициям 22 сентября молитвенно вспоминают зачатие честного славного пророка, Иоанна Крестителя, сына иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы. Святой пророк Малахия предсказывал, что раньше Мессии появится Его Предтеча, который объявит о его пришествии. Поэтому иудеи, ожидавшие Мессию, ждали и явления Его Предтечи.
