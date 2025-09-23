$41.250.00
22 сентября, 20:12 • 8770 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 20177 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 26990 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 31624 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 45650 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 57913 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 55037 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28435 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 51627 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 25410 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
публикации
Эксклюзивы
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 41718 просмотра
День образовательных технологий и Международный день борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей женщинами и детьми: что еще празднуют 23 сентября

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Сегодня отмечается День образовательных технологий и Международный день борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей женщинами и детьми. Христиане также чтят зачатие пророка Иоанна Предтечи.

День образовательных технологий и Международный день борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей женщинами и детьми: что еще празднуют 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, отмечается День образовательных технологий и Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми. Также христиане вспоминают зачатие пророка Иоанна Предтечи, пишет УНН.

День образовательных технологий

Это день, когда люди признают и ценят влияние технологий на образование. От первых слайд-проекторов до современной эры онлайн-обучения и квантовых вычислений, технологии произвели революцию в том, как мы преподаем и учимся. Технологии позволили быстрее находить нужную информацию, что ускорило процесс обучения и сделало его более эффективным.

Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми

Именно в этот день в 1913 году правительство Аргентины приняло закон о противодействии детской проституции. Эксплуатация женщин до сих пор является актуальной проблемой человечества, поскольку более 1,8 млн населения мира являются жертвами торговли людьми, среди которых 70% составляют женщины, а около трети – дети. По данным статистических исследований, в наше время количество пострадавших увеличивается. Стоит отметить, что в течение последних 15 лет среди пострадавших возросла доля детей и мальчиков, но уменьшилась доля женщин.

Неделя урологии

Эта неделя была введена по инициативе Европейской ассоциации урологов, которая объединяет национальные урологические общества, врачей-урологов, урологических медсестер, пациентов и их семьи, а также политиков с целью повышения осведомленности об урологических заболеваниях среди широкой общественности. Целью проведения мероприятия является повышение осведомленности о том, чем на самом деле занимается урология.

Зачатие честного, славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна

По церковным традициям 22 сентября молитвенно вспоминают зачатие честного славного пророка, Иоанна Крестителя, сына иудейского священника Захарии и его жены Елизаветы. Святой пророк Малахия предсказывал, что раньше Мессии появится Его Предтеча, который объявит о его пришествии. Поэтому иудеи, ожидавшие Мессию, ждали и явления Его Предтечи.

