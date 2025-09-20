Археологи обнаружили древний порт времен Клеопатры у руин храма Тапосирис Магна - Newsweek
Киев • УНН
Команда археологов под руководством Кэтлин Мартинес и Боба Балларда нашла древний порт у храма Тапосирис Магна. Находка подтверждает, что Тапосирис Магна был торговым центром и может помочь разгадать место захоронения Клеопатры.
Возле руин храма Тапосирис Магна, недалеко от Александрии, археологи нашли древний порт, который, вероятно, был одним из ключевых морских центров во времена правления Клеопатры VII. Открытие сделала команда под руководством археолога Кэтлин Мартинес и известного морского исследователя Боба Балларда. Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsweek.
Конструкции включали полированные полы, цементированные блоки, колонны и амфоры — сосуды, используемые для хранения и транспортировки товаров, а также несколько якорей, датируемых временами Клеопатры. Это говорит о том, что затопленное место могло быть портом, который когда-то использовался Клеопатрой
На месте обнаружили массивные сооружения высотой более 6 метров, полированные полы, колонны, амфоры и якоря, датируемые периодом Птолемеев. Это свидетельствует об активном использовании порта во времена Клеопатры.
По словам исследователей, находка подтверждает, что Тапосирис Магна был не только религиозным, но и торговым центром. Она также может помочь приблизиться к разгадке места захоронения последнего фараона Египта.
Также ранее в этом храмовом комплексе был найден более чем километровый подземный тоннель с артефактами времен Клеопатры. Новые подводные раскопки будут продолжаться и в дальнейшем.
Археологи нашли следы миграции людей из Турции в Европу19.09.25, 16:17 • 2124 просмотра