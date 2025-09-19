Археологи нашли следы миграции людей из Турции в Европу

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Эксклюзив
12:05 • 7502 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 6304 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 13263 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
08:43 • 29398 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 29742 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 47413 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 43582 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 64622 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 44458 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 52104 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
63%
753мм
Популярные новости
ССО подтвердили поражение логистического хаба морской пехоты рф на курщине: показали видеоVideo19 сентября, 05:36 • 23411 просмотра
В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги19 сентября, 07:04 • 23065 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto07:55 • 18558 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto08:27 • 15583 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня10:27 • 16576 просмотра
публикации
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 7508 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
11:23 • 13267 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 47417 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 55698 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 80877 просмотра
Актуальные люди
Сергей Марченко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Турция
Литва
Реклама
УНН Lite
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ10:57 • 6698 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo10:18 • 8874 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 22065 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 41258 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 39538 просмотра
Актуальное
ТикТок
Ми-8
СВИФТ
YouTube
ЧатГПТ

Археологи нашли следы миграции людей из Турции в Европу

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Новое исследование доказывает, что ранние люди могли попасть в Европу сухопутным путем с территории современной Турции. Археологи нашли более 130 каменных орудий, свидетельствующих о существовании природного моста между Анатолией и Европой во время ледникового периода.

Археологи нашли следы миграции людей из Турции в Европу
Фото: phys.org

Новое исследование доказывает, что ранние люди могли попасть в Европу не только через Балканы или Левант, но и сухопутным путем с территории современной Турции. Археологи нашли более 130 каменных орудий, которые свидетельствуют о том, что во время ледникового периода существовал природный мост между Анатолией и Европой, пишет Phys, передает УНН.

Детали

Новое исследование указывает, что во время ледникового периода уровень моря опустился более чем на 100 метров, открыв широкие прибрежные равнины, которые ныне скрыты под водой.

Долгое время считалось, что Homo sapiens попал в Европу преимущественно через Балканы и Левант, из Африки на Ближний Восток. Однако, новое открытие 138 каменных артефактов на 10 участках площадью 200 км², позволяет предположить, что северо-восточное эгейское побережье Айвалыка (ныне Турция) было на самом деле еще одним маршрутом для ранних людей.

Наше археологическое открытие показало, что этот ныне идиллический регион когда-то потенциально был жизненно важным сухопутным мостом для передвижения людей в эпоху плейстоцена, когда уровень моря снизился, а ныне затопленный ландшафт ненадолго обнажился

- объясняет доктор Гёкнур Карахан с кафедры археологии и доисторического наследия Университета Хаджеттепе в Турции.

Мы очень взволнованы и увлечены этим открытием. Эти находки обозначают Айвалык как потенциально новый рубеж в истории эволюции человека, прочно размещая его на карте доистории человечества, открывая новую возможность относительно того, как ранние люди могли попасть в Европу. Наше исследование открывает захватывающие возможности для будущих исследований, и мы надеемся, что оно станет корпусом работ, который изменит подход к археологии плейстоцена на десятилетия вперед

- добавила она.

Эти палеогеографические реконструкции подчеркивают важность региона для понимания расселения гомининов по северо-восточному Эгейскому морю в течение плейстоцена

- объясняет соавтор исследования, профессор Кадрие Озчелик из Анкарского университета.

Археологи обнаружили 3300-летний свисток из кости на месте древнеегипетской столицы14.09.25, 17:48 • 7572 просмотра

Алена Уткина

Новости Мира
Африка
Европа
Турция