Археологи нашли следы миграции людей из Турции в Европу

Новое исследование доказывает, что ранние люди могли попасть в Европу не только через Балканы или Левант, но и сухопутным путем с территории современной Турции. Археологи нашли более 130 каменных орудий, которые свидетельствуют о том, что во время ледникового периода существовал природный мост между Анатолией и Европой, пишет Phys, передает УНН.

Новое исследование указывает, что во время ледникового периода уровень моря опустился более чем на 100 метров, открыв широкие прибрежные равнины, которые ныне скрыты под водой.

Долгое время считалось, что Homo sapiens попал в Европу преимущественно через Балканы и Левант, из Африки на Ближний Восток. Однако, новое открытие 138 каменных артефактов на 10 участках площадью 200 км², позволяет предположить, что северо-восточное эгейское побережье Айвалыка (ныне Турция) было на самом деле еще одним маршрутом для ранних людей.

Наше археологическое открытие показало, что этот ныне идиллический регион когда-то потенциально был жизненно важным сухопутным мостом для передвижения людей в эпоху плейстоцена, когда уровень моря снизился, а ныне затопленный ландшафт ненадолго обнажился

Мы очень взволнованы и увлечены этим открытием. Эти находки обозначают Айвалык как потенциально новый рубеж в истории эволюции человека, прочно размещая его на карте доистории человечества, открывая новую возможность относительно того, как ранние люди могли попасть в Европу. Наше исследование открывает захватывающие возможности для будущих исследований, и мы надеемся, что оно станет корпусом работ, который изменит подход к археологии плейстоцена на десятилетия вперед