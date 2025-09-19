Археологи знайшли сліди міграції людей із Туреччини до Європи

Нове дослідження доводить, що ранні люди могли потрапити до Європи не лише через Балкани чи Левант, а й сухопутним шляхом з території сучасної Туреччини. Археологи знайшли понад 130 кам’яних знарядь, які свідчать про те, що під час льодовикового періоду існував природний міст між Анатолією та Європою, пише Phys, передає УНН.

Нове дослідження вказують, що під час льодовикового періоду рівень моря опустився більш ніж на 100 метрів, відкривши широкі прибережні рівнини, які нині приховані під водою.

Довгий час вважалося, що Homo sapiens потрапив до Європи переважно через Балкани та Левант, з Африки на Близький Схід. Однак, нове відкриття 138 кам'яних артефактів на 10 ділянках площею 200 км², дозволяє припустити, що північно-східне егейське узбережжя Айвалика (нині Туреччина) було насправді ще одним маршрутом для ранніх людей.

Наше археологічне відкриття показало, що цей нині ідилічний регіон колись потенційно був життєво важливим сухопутним мостом для пересування людей в епоху плейстоцену, коли рівень моря знизився, а нині затоплений ландшафт ненадовго оголився

Ми дуже схвильовані та захоплені цим відкриттям. Ці знахідки позначають Айвалик як потенційно новий рубіж в історії еволюції людини, міцно розміщуючи його на карті доісторії людства, відкриваючи нову можливість щодо того, як ранні люди могли потрапити до Європи. Наше дослідження відкриває захопливі можливості для майбутніх досліджень, і ми сподіваємося, що воно стане корпусом робіт, який змінить підхід до археології плейстоцену на десятиліття вперед