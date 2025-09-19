$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 6642 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 5398 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 12694 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 29048 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 29423 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 47059 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 43454 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64533 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44412 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52052 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Археологи знайшли сліди міграції людей із Туреччини до Європи

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Нове дослідження доводить, що ранні люди могли потрапити до Європи сухопутним шляхом з території сучасної Туреччини. Археологи знайшли понад 130 кам’яних знарядь, які свідчать про існування природного мосту між Анатолією та Європою під час льодовикового періоду.

Археологи знайшли сліди міграції людей із Туреччини до Європи
Фото: phys.org

Нове дослідження доводить, що ранні люди могли потрапити до Європи не лише через Балкани чи Левант, а й сухопутним шляхом з території сучасної Туреччини. Археологи знайшли понад 130 кам’яних знарядь, які свідчать про те, що під час льодовикового періоду існував природний міст між Анатолією та Європою, пише Phys, передає УНН.

Деталі

Нове дослідження вказують, що під час льодовикового періоду рівень моря опустився більш ніж на 100 метрів, відкривши широкі прибережні рівнини, які нині приховані під водою. 

Довгий час вважалося, що Homo sapiens потрапив до Європи переважно через Балкани та Левант, з Африки на Близький Схід. Однак, нове відкриття 138 кам'яних артефактів на 10 ділянках площею 200 км², дозволяє припустити, що північно-східне егейське узбережжя Айвалика (нині Туреччина) було насправді ще одним маршрутом для ранніх людей.

Наше археологічне відкриття показало, що цей нині ідилічний регіон колись потенційно був життєво важливим сухопутним мостом для пересування людей в епоху плейстоцену, коли рівень моря знизився, а нині затоплений ландшафт ненадовго оголився

- пояснює доктор Гьокнур Карахан з кафедри археології та доісторичної спадщини Університету Хаджеттепе в Туреччині.

Ми дуже схвильовані та захоплені цим відкриттям. Ці знахідки позначають Айвалик як потенційно новий рубіж в історії еволюції людини, міцно розміщуючи його на карті доісторії людства, відкриваючи нову можливість щодо того, як ранні люди могли потрапити до Європи. Наше дослідження відкриває захопливі можливості для майбутніх досліджень, і ми сподіваємося, що воно стане корпусом робіт, який змінить підхід до археології плейстоцену на десятиліття вперед

- додала вона.

Ці палеогеографічні реконструкції підкреслюють важливість регіону для розуміння розселення гомінінів по північно-східному Егейському морю протягом плейстоцену

- пояснює співавтор дослідження, професор Кадріє Озчелік з Анкарського університету.

Археологи виявили 3300-річний свисток з кістки на місці давньоєгипетської столиці14.09.25, 17:48 • 7572 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу
Африка
Європа
Туреччина