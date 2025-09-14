Археологи виявили 3300-річний свисток з кістки на місці давньоєгипетської столиці

$41.310.00
Ексклюзив
13:13 • 3676 перегляди
09:08 • 13720 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
09:08 • 13720 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 46314 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 81003 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 68073 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 76344 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 41598 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 74895 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 68776 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39690 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла14 вересня, 05:23 • 12888 перегляди
Маск закликав до зміни британського уряду на масштабному мітингу в Лондоні14 вересня, 07:52 • 6304 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto09:45 • 8478 перегляди
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу10:26 • 13141 перегляди
Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві12:59 • 13605 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 77524 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 50210 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 49217 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 74894 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 46657 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Франція
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto09:45 • 8480 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 21532 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 68775 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 54194 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 102264 перегляди
Bild
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Археологи виявили 3300-річний свисток з кістки на місці давньоєгипетської столиці

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 210 перегляди

На залишках давньоєгипетської столиці Ахетатону знайдено свисток з коров'ячої кістки віком понад 3300 років. Цей унікальний артефакт, ймовірно, використовувався "поліцейським" для охорони царської гробниці.

Археологи виявили 3300-річний свисток з кістки на місці давньоєгипетської столиці
Фото: Live Science

Археологи знайшли на залишках давньоєгипетській столиці Ахетатону (сучасна Амарна) свисток, зроблений з коров'ячої кістки, віком понад 3300 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Live Science.

Деталі

За даними дослідження, цей унікальний артефакт використовував "поліцейський", який спостерігав за будівельниками царської гробниці.

Одна з авторів дослідження Мішель Ленглі, доцент кафедри археології Університету Гріффіта в Австралії, заявила, що це абсолютно унікальна знахідка. За її словами, цей свисток проливає світло на діяльність мешканців міста, що не належали до сім'ї фараона.

У кістці просвердлено один отвір, і вона "зручно лежить у долоні". Даний свисток знайшли в споруді, що дослідники вважають контрольно-пропускним пунктом.

Довідка

Місто Ахетатон (сучасна Амарна) було засноване за часів фараона Аменхотепа IV, більш відомого як Ехнатон. Він вступив на престол у 1368 році до н. е: за часів його правління старі боги, зокрема Амон-Ра, були оголошені забороненими. Натомість, єгиптяни мали поклонятися новому богові - Атону.

Археологи виявили місце, де сталося біблійне диво: що відомо про знахідку03.09.25, 09:53 • 6130 переглядiв

Євген Устименко

