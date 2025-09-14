Археологи виявили 3300-річний свисток з кістки на місці давньоєгипетської столиці
Київ • УНН
На залишках давньоєгипетської столиці Ахетатону знайдено свисток з коров'ячої кістки віком понад 3300 років. Цей унікальний артефакт, ймовірно, використовувався "поліцейським" для охорони царської гробниці.
Археологи знайшли на залишках давньоєгипетській столиці Ахетатону (сучасна Амарна) свисток, зроблений з коров'ячої кістки, віком понад 3300 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Live Science.
Деталі
За даними дослідження, цей унікальний артефакт використовував "поліцейський", який спостерігав за будівельниками царської гробниці.
Одна з авторів дослідження Мішель Ленглі, доцент кафедри археології Університету Гріффіта в Австралії, заявила, що це абсолютно унікальна знахідка. За її словами, цей свисток проливає світло на діяльність мешканців міста, що не належали до сім'ї фараона.
У кістці просвердлено один отвір, і вона "зручно лежить у долоні". Даний свисток знайшли в споруді, що дослідники вважають контрольно-пропускним пунктом.
Довідка
Місто Ахетатон (сучасна Амарна) було засноване за часів фараона Аменхотепа IV, більш відомого як Ехнатон. Він вступив на престол у 1368 році до н. е: за часів його правління старі боги, зокрема Амон-Ра, були оголошені забороненими. Натомість, єгиптяни мали поклонятися новому богові - Атону.
