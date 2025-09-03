Археологи виявили місце, де сталося біблійне диво: що відомо про знахідку
Київ • УНН
У Єрусалимі виявили монументальну дамбу віком 2800 років, яка могла бути основою легендарної купальні Силоам. Ця споруда, що датується періодом Першого Храму, є відчутним доказом біблійних подій.
Археологи виявили в серці Єрусалима монументальну дамбу, яка могла стати основою легендарної купальні Силоам – місця, де, за Євангеліями, Ісус Христос повернув зір сліпому чоловікові. Знахідку датують приблизно 2800 роками, періодом Першого Храму та правління юдейських царів Йоаша й Амації. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.
Деталі
Директор розкопок Ітамар Берко з Управління старожитностей Ізраїлю зазначив, що тепер науковці отримали "відчутний доказ існування об’єкта, описаного в Біблії". Величезна стіна сягає понад 11 метрів заввишки, понад вісім метрів завширшки та щонайменше 21 метра завдовжки, виходячи за межі досліджуваної ділянки. За його словами, без цієї дамби купальні Силоам просто не могло б існувати.
Штучний інтелект розкрив приховані мовні закономірності та ймовірне авторство Біблії05.06.25, 17:07 • 10804 перегляди
Археологи пояснюють: споруда виконувала функцію водного резервуару на найнижчій точці стародавнього міста, збираючи дощові стоки й запобігаючи їхньому прямому витіканню до долини Кедрон і Мертвого моря. Унікальна конструкція дозволила провести надточне датування – науковці визначили, що дамба була зведена наприкінці IX століття до нашої ери у відповідь на кліматичні зміни: тривалі посухи чергувалися з інтенсивними зливами, які могли спричиняти руйнівні повені.
Євангеліє від Івана описує, як Христос зцілив сліпого чоловіка, наказавши йому вмитися саме у купальні Силоам. Нове відкриття археологи називають історичним, адже воно поєднує біблійні тексти з реальними археологічними свідченнями.
Дослідники наголошують: Давидове місто й далі розкриває свої таємниці, а ця знахідка може стати ключем до розуміння не лише релігійної, а й кліматичної історії Єрусалима.
Відкриття NASA, пов'язане з розп'яттям Ісуса може вказувати його точну дату смерті20.04.25, 17:55 • 7843 перегляди