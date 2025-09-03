Археологи обнаружили место, где произошло библейское чудо: что известно о находке

$41.370.05
48.470.27
ukenru
06:20 • 896 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 3160 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 5604 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 64088 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 98517 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 134524 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 148043 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 79133 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 142269 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 52579 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 227837 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 227478 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 217274 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 213814 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 208424 просмотра
публикации
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 3138 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto06:00 • 5588 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 64077 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 134519 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 148036 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Кировоградская область
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 13528 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 27687 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 30815 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 45257 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 90721 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ракетная система С-300
Железный купол
E-6 Mercury
Детонатор

Археологи обнаружили место, где произошло библейское чудо: что известно о находке

Киев • УНН

 • 32 просмотра

В Иерусалиме обнаружена монументальная дамба возрастом 2800 лет, которая могла быть основой легендарной купальни Силоам. Это сооружение, датируемое периодом Первого Храма, является ощутимым доказательством библейских событий.

Археологи обнаружили место, где произошло библейское чудо: что известно о находке

Археологи обнаружили в сердце Иерусалима монументальную дамбу, которая могла стать основой легендарной купальни Силоам – места, где, по Евангелиям, Иисус Христос вернул зрение слепому человеку. Находку датируют примерно 2800 годами, периодом Первого Храма и правления иудейских царей Иоаша и Амации. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Директор раскопок Итамар Берко из Управления древностей Израиля отметил, что теперь ученые получили "ощутимое доказательство существования объекта, описанного в Библии". Огромная стена достигает более 11 метров в высоту, более восьми метров в ширину и не менее 21 метра в длину, выходя за пределы исследуемого участка. По его словам, без этой дамбы купальни Силоам просто не могло бы существовать.

Искусственный интеллект раскрыл скрытые языковые закономерности и вероятное авторство Библии05.06.25, 17:07 • 10804 просмотра

Археологи объясняют: сооружение выполняло функцию водного резервуара в самой низкой точке древнего города, собирая дождевые стоки и предотвращая их прямое вытекание в долину Кедрон и Мертвое море. Уникальная конструкция позволила провести сверхточное датирование – ученые определили, что дамба была возведена в конце IX века до нашей эры в ответ на климатические изменения: длительные засухи чередовались с интенсивными ливнями, которые могли вызывать разрушительные наводнения.

Евангелие от Иоанна описывает, как Христос исцелил слепого человека, приказав ему умыться именно в купальне Силоам. Новое открытие археологи называют историческим, ведь оно объединяет библейские тексты с реальными археологическими свидетельствами.

Исследователи подчеркивают: Давидов город и дальше раскрывает свои тайны, а эта находка может стать ключом к пониманию не только религиозной, но и климатической истории Иерусалима.

Открытие NASA, связанное с распятием Иисуса может указывать его точную дату смерти20.04.25, 17:55 • 7843 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Израиль
Иерусалим