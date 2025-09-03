Археологи обнаружили место, где произошло библейское чудо: что известно о находке
В Иерусалиме обнаружена монументальная дамба возрастом 2800 лет, которая могла быть основой легендарной купальни Силоам. Это сооружение, датируемое периодом Первого Храма, является ощутимым доказательством библейских событий.
Археологи обнаружили в сердце Иерусалима монументальную дамбу, которая могла стать основой легендарной купальни Силоам – места, где, по Евангелиям, Иисус Христос вернул зрение слепому человеку. Находку датируют примерно 2800 годами, периодом Первого Храма и правления иудейских царей Иоаша и Амации. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Директор раскопок Итамар Берко из Управления древностей Израиля отметил, что теперь ученые получили "ощутимое доказательство существования объекта, описанного в Библии". Огромная стена достигает более 11 метров в высоту, более восьми метров в ширину и не менее 21 метра в длину, выходя за пределы исследуемого участка. По его словам, без этой дамбы купальни Силоам просто не могло бы существовать.
Археологи объясняют: сооружение выполняло функцию водного резервуара в самой низкой точке древнего города, собирая дождевые стоки и предотвращая их прямое вытекание в долину Кедрон и Мертвое море. Уникальная конструкция позволила провести сверхточное датирование – ученые определили, что дамба была возведена в конце IX века до нашей эры в ответ на климатические изменения: длительные засухи чередовались с интенсивными ливнями, которые могли вызывать разрушительные наводнения.
Евангелие от Иоанна описывает, как Христос исцелил слепого человека, приказав ему умыться именно в купальне Силоам. Новое открытие археологи называют историческим, ведь оно объединяет библейские тексты с реальными археологическими свидетельствами.
Исследователи подчеркивают: Давидов город и дальше раскрывает свои тайны, а эта находка может стать ключом к пониманию не только религиозной, но и климатической истории Иерусалима.
