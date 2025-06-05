Искусственный интеллект раскрыл скрытые языковые закономерности и вероятное авторство Библии

Возможности искусственного интеллекта решили применить для изучения одного из самых почитаемых текстов человечества - Библии. И он раскрыл скрытые языковые закономерности библейских текстов и назвал их вероятное авторство. Об этом пишет УНН со ссылкой на Рhys.

Детали

Международная команда ученых, среди которых Шира Файгенбаум-Головин, исследовательница с кафедры математики Университета Дьюка (США), соединила алгоритмы искусственного интеллекта, статистическое моделирование и лингвистический анализ, чтобы дать ответ на один из древнейших вопросов библеистики: кто был автором библейских текстов?

Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.

Проанализировав тонкие различия в употреблении слов в текстах, исследователи смогли идентифицировать три отдельные писцовые традиции, охватывающие первые девять книг Еврейской Библии, известных как "Энеатеух".

Используя ту же ИИ-модель, ученые смогли установить вероятное авторство других разделов Священного Писания. Более того - искусственный интеллект также объяснил, каким образом пришел к своим выводам.

Еще в 2010 году Шира Файгенбаум-Головин начала сотрудничество с Израилем Финкельштейном, руководителем Школы археологии и морских культур Хайфского университета. Они применяли математические и статистические методы для изучения надписей на керамических обломках VI века до н.э., анализируя стиль и форму букв. Их открытия поразили научное сообщество и попали на первую полосу The New York Times.

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Мы поняли, что эти надписи могут дать ценные подсказки для датировки текстов Ветхого Завета. Именно тогда мы начали формировать команду, способную глубже проанализировать библейские тексты. - рассказала Файгенбаум-Головин.

В междисциплинарную команду вошли археологи, библеисты, физики, математики и специалисты по компьютерным наукам. Они исследовали языковые особенности в трех основных частях Библии: книге Второзакония, так называемой "девтерономистической истории" (от книги Иисуса Навина до Царей), а также в священнических текстах Пятикнижия.

Результаты подтвердили: Второзаконие и исторические книги имеют большее языковое сходство между собой, чем со священническими текстами - и это соответствует взглядам, которых придерживаются большинство современных библеистов.

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Искусственный интеллект, как оказалось, способен не только анализировать язык, но и проливать свет на тысячелетние загадки.

Мы обнаружили, что каждая группа авторов имеет разный стиль - как ни странно, даже в отношении простых и распространенных слов, таких как "нет", "который" или "король". Наш метод точно определяет эти различия - объяснила научная сотрудница.

Поскольку текст Библии много раз редактировался и перередактировался, команда столкнулась с большими трудностями в поиске сегментов, которые сохранили бы свою оригинальную формулировку и язык.

После того, как эти библейские тексты были найдены, они часто были очень короткими - иногда всего несколько стихов - что делало большинство стандартных статистических методов и традиционного машинного обучения непригодными для их анализа. Им пришлось разработать собственный подход, который мог бы обрабатывать такие ограниченные данные.

Команда исследователей обнаружила, что хотя два раздела рассказа о Ковчеге в Книгах Самуила касаются одной и той же темы и иногда рассматриваются как части одного рассказа, текст в 1-й книге Самуила не согласуется ни с одной из трех частей. Тогда как раздел во 2-й книге Самуила демонстрирует родство с Девтерономической историей (от Иисуса Навина до Царей).

Напомним

Ученые из Австрийской академии наук обнаружили новую главу Библии, которая была спрятана внутри перевода Евангелия от Матфея возрастом 1750 лет. Ученые во время изучения манускриптов в библиотеке Ватикана обнаружили скрытый текст с помощью ультрафиолетовой фотографии.