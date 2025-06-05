Штучний інтелект розкрив приховані мовні закономірності та ймовірне авторство Біблії

Можливості штучного інтелекту вирішили застосувати для вивчення одного з найшанованіших текстів людства - Біблії. І він розкрив приховані мовні закономірності біблейських текстів та назвав їхнє ймовірне авторство. Про це пише УНН із посиланням на Рhys.

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Міжнародна команда науковців, серед яких Шіра Файґенбаум-Головін, дослідниця з кафедри математики Університету Дьюка (США), поєднала алгоритми штучного інтелекту, статистичне моделювання та лінгвістичний аналіз, аби дати відповідь на одне з найдавніших питань біблієзнавства: хто був автором біблійних текстів?

Результати дослідження опубліковано в науковому журналі PLOS One.

Проаналізувавши тонкі відмінності у вживанні слів у текстах, дослідники змогли ідентифікувати три окремі писарські традиції, які охоплюють перші дев’ять книг Єврейської Біблії, відомих як "Енеатеух".

Використовуючи ту саму ШІ-модель, науковці змогли встановити ймовірне авторство інших розділів Святого Письма. Ба більше — штучний інтелект також пояснив, яким чином дійшов до своїх висновків.

Ще у 2010 році Шіра Файґенбаум-Головін розпочала співпрацю з Ізраелем Фінкельштейном, керівником Школи археології та морських культур Хайфського університету. Вони застосовували математичні й статистичні методи для вивчення написів на керамічних уламках VI століття до н.е., аналізуючи стиль і форму літер. Їхні відкриття вразили наукову спільноту й потрапили на першу шпальту The New York Times.

Вчені назвали справжніх авторів текстів Біблії: що показали нові дослідження

Ми зрозуміли, що ці написи можуть дати цінні підказки для датування текстів Старого Заповіту. Саме тоді ми почали формувати команду, здатну глибше проаналізувати біблійні тексти. - розповіла Файґенбаум-Головін.

До міждисциплінарної команди увійшли археологи, біблієзнавці, фізики, математики та фахівці з комп’ютерних наук. Вони дослідили мовні особливості у трьох основних частинах Біблії: книзі Повторення Закону, так званій "девтерономістичній історії" (від книги Ісуса Навина до Царів), а також у священицьких текстах П’ятикнижжя.

Результати підтвердили: Повторення Закону та історичні книги мають більшу мовну схожість між собою, ніж із священицькими текстами — і це відповідає поглядам, яких дотримуються більшість сучасних біблієзнавців.

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Штучний інтелект, як виявилося, здатен не лише аналізувати мову, а й проливати світло на тисячолітні загадки.

Ми виявили, що кожна група авторів має різний стиль — як не дивно, навіть щодо простих і поширених слів, таких як "ні", "який" або "король". Наш метод точно визначає ці відмінності - пояснила науковиця.

Оскільки текст Біблії багато разів редагувався та перередаговувався, команда зіткнулася з великими труднощами у пошуку сегментів, які зберегли б своє оригінальне формулювання та мову.

Після того, як ці біблійні тексти були знайдені, вони часто були дуже короткими — іноді лише кілька віршів — що робило більшість стандартних статистичних методів і традиційного машинного навчання непридатними для їхнього аналізу. Їм довелося розробити власний підхід, який міг би обробляти такі обмежені дані.

Команда дослідників виявила, що хоча два розділи оповіді про Ковчег у Книгах Самуїла стосуються однієї й тієї ж теми та іноді розглядаються як частини однієї оповіді, текст у 1-й книзі Самуїла не узгоджується з жодною із трьох частин. Тоді як розділ у 2-й книзі Самуїла демонструє спорідненість з Девтерономічною історією (від Ісуса Навина до Царів).

Нагадаємо

Вчені з Австрійської академії наук виявили нову главу Біблії, яка була захована всередині перекладу Євангелія від Матвія віком 1750 років. Науковці під час вивчення манускриптів у бібліотеці Ватикану виявили прихований текст за допомогою ультрафіолетової фотографії.