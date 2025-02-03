Вчені назвали справжніх авторів текстів Біблії: що показали нові дослідження

Професор Елізабет Польцер, біблеїстка з Університету Вілланова в Пенсільванії, переконана, що понад 40 людей є ймовірними авторами головного тексту християн. Про це повідомляє британське видання Daily Mail, пише УНН.

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За словами вченої, ідентифікувати людей, які написали Біблію, "досить складно" з цілої низки причин — від філологічних до історичних. Вона переконана, що Біблія не була написана за один раз, а фактично є збіркою писань, найдавніше з яких може мати вік до 3500 років.

Деякі з найдавніших матеріалів можуть датуватися ще 1200 роком до нашої ери, але книги, ймовірно, були відредаговані до свого теперішнього вигляду в 6 або 5 століттях до нашої ери - сказала професорка Польцер.

Вона зазначає, що в деяких випадках відомо, хто саме написав книгу Біблії, але в інших це залишається дискутивним питанням.

Наприклад, вчені погоджуються, що апостол Павло написав Послання до римлян, а апостол Іван — Одкровення. Хоча такі книги, як Буття та Вихід, традиційно приписували Мойсеєві, через протиріччя та дублювання в їхньому матеріалі, тепер вважається, що вони були написані кількома джерелами протягом століть, - сказала релігієзнавиця.

Також під великим питанням є авторство чотирьох Євангелій, які традиційно приписують Матвієві, Марку, Луці та Івану.

Євангелія від Матвія, Марка, Луки та Івана є технічно анонімними, і на дуже ранніх стадіях отці церкви приписували їх цим чотирьом євангелістам. Важко зрозуміти, яка частина цього приписування є реальною історією, а яка — вигадана. Наприклад, приписування Матвія та Івана є зручним і достовірним, оскільки вони були прямими учнями Ісуса, але історичні фактори, здається, підривають ці приписування, - каже науковиця.

Вона вказує, що інші книги викликають менше дискусій, зокрема тексти написані царем Соломоном ("Пісня над піснями") або апостолом Павлом ("Перше послання до Тимофія"), але й тут є питання щодо достовірності авторства. Водночас тексти Псалмів, які приписують Давидові, є ймовірно його авторства.

Традиційно вважається, що псалми були написані царем Давидом, і деякі з псалмів цілком могли бути його піснями. Однак інші, швидше за все, походять від інших авторів гімнів, і їх пізніше було зібрано разом як одну збірку, - додав професор Польцер.

Історик релігійної культури з Університету Квінсленда в Австралії Філіп Алмонд вважає, що авторство Біблії є "складним і проблематичним".

"Це частково тому, що важко ідентифікувати конкретних авторів", — сказав він, додавши, що спочатку Біблія була написана стародавніми мовами — єврейською, арамейською та грецькою.

Він переконаний, що питання встановлення авторства ще залишатиметься дискутивною темою, однак точно буде підштовхувати авторів "продовжувати свої дослідження".

Нагадаємо

У 2023 році у Ватикані вчені виявили біблійний текст 1750-річної давнини, виявивши сирійський переклад Євангелія від Матвія за допомогою ультрафіолетової фотографії.