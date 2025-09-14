Археологи обнаружили 3300-летний свисток из кости на месте древнеегипетской столицы

Фото: Live Science

Археологи нашли на остатках древнеегипетской столицы Ахетатона (современная Амарна) свисток, сделанный из коровьей кости, возрастом более 3300 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

По данным исследования, этот уникальный артефакт использовал "полицейский", наблюдавший за строителями царской гробницы.

Один из авторов исследования Мишель Лэнгли, доцент кафедры археологии Университета Гриффита в Австралии, заявила, что это совершенно уникальная находка. По ее словам, этот свисток проливает свет на деятельность жителей города, не принадлежавших к семье фараона.

В кости просверлено одно отверстие, и она "удобно лежит в ладони". Данный свисток нашли в сооружении, которое исследователи считают контрольно-пропускным пунктом.

Справка

Город Ахетатон (современная Амарна) был основан во времена фараона Аменхотепа IV, более известного как Эхнатон. Он вступил на престол в 1368 году до н. э.: во времена его правления старые боги, в частности Амон-Ра, были объявлены запрещенными. Вместо этого египтяне должны были поклоняться новому богу - Атону.

Археологи обнаружили место, где произошло библейское чудо: что известно о находке