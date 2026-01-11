$42.990.00
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
13:53 • 6614 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11:39 • 10746 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 21369 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 22789 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 29881 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 40641 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 62495 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 42886 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 34014 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
ДТП в Киевской области 11 января: частично перекрыто движение на трассе Киев - Одесса

Киев • УНН

 • 18 просмотра

11 января возле села Глеваха Киевской области произошло ДТП, которое затруднило движение транспорта в направлении Киева. На 29 км автодороги М-05 Киев - Одесса перекрыта левая полоса движения.

ДТП в Киевской области 11 января: частично перекрыто движение на трассе Киев - Одесса
Фото: Патрульная полиция Украины

В воскресенье, 11 января, возле села Глеваха Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за этого движение транспорта в направлении Киева частично затруднено, передает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Детали

ДТП произошло на 29 км автодороги М-05 Киев - Одесса. В результате перекрыта левая полоса движения.

Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения

 - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Днепре и области продолжается снегопад, метель и морозы. Полиция совместно с коммунальными службами ликвидирует последствия непогоды и обеспечивает безопасность дорожного движения.

Также УНН сообщал, что на Херсонщине из-за снегопада затруднено движение транспорта, полиция работает в усиленном режиме, помогая водителям.

Евгений Устименко

