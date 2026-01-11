ДТП в Киевской области 11 января: частично перекрыто движение на трассе Киев - Одесса

Фото: Патрульная полиция Украины

В воскресенье, 11 января, возле села Глеваха Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Из-за этого движение транспорта в направлении Киева частично затруднено, передает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Детали

ДТП произошло на 29 км автодороги М-05 Киев - Одесса. В результате перекрыта левая полоса движения.

Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты, учитывая ограничения. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения - говорится в сообщении.

