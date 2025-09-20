$41.250.05
19 вересня, 18:48 • 10853 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 19180 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 18692 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 22951 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 35822 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 24514 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 31931 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 38246 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 44320 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 60399 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Археологи виявили стародавній порт часів Клеопатри біля руїн храму Тапосіріс Магна - Newsweek

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Команда археологів під керівництвом Кетлін Мартінес та Боба Балларда знайшла давній порт біля храму Тапосіріс Магна. Знахідка підтверджує, що Тапосіріс Магна був торговельним центром та може допомогти розгадати місце поховання Клеопатри.

Археологи виявили стародавній порт часів Клеопатри біля руїн храму Тапосіріс Магна - Newsweek

Біля руїн храму Тапосіріс Магна, неподалік від Олександрії, археологи знайшли давній порт, який, ймовірно, був одним із ключових морських центрів за часів правління Клеопатри VII. Відкриття зробила команда під керівництвом археолога Кетлін Мартінес та відомого морського дослідника Боба Балларда. Про це пише УНН із посиланням на Newsweek.

Конструкції включали поліровані підлоги, цементовані блоки, колони та амфори - посудини, що використовуються для зберігання та транспортування товарів, а також кілька якорів, які датуються часів Клеопатри. Це говорить про те, що затоплене місце могло бути портом, який колись використовувався Клеопатрою

- йдеться у заяві.

На місці виявили масивні споруди висотою понад 6 метрів, поліровані підлоги, колони, амфори та якорі, що датуються періодом Птолемеїв. Це свідчить про активне використання порту в часи Клеопатри.

За словами дослідників, знахідка підтверджує, що Тапосіріс Магна був не лише релігійним, а й торговельним центром. Вона також може допомогти наблизитися до розгадки місця поховання останнього фараона Єгипту.

Також раніше у цьому храмовому комплексі було знайдено понадкілометровий підземний тунель із артефактами часів Клеопатри. Нові підводні розкопки триватимуть і надалі.

Археологи знайшли сліди міграції людей із Туреччини до Європи19.09.25, 16:17 • 2124 перегляди

Вероніка Марченко

КультураНовини Світу
Alexandria
Єгипет