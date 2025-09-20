Археологи виявили стародавній порт часів Клеопатри біля руїн храму Тапосіріс Магна - Newsweek
Київ • УНН
Команда археологів під керівництвом Кетлін Мартінес та Боба Балларда знайшла давній порт біля храму Тапосіріс Магна. Знахідка підтверджує, що Тапосіріс Магна був торговельним центром та може допомогти розгадати місце поховання Клеопатри.
Біля руїн храму Тапосіріс Магна, неподалік від Олександрії, археологи знайшли давній порт, який, ймовірно, був одним із ключових морських центрів за часів правління Клеопатри VII. Відкриття зробила команда під керівництвом археолога Кетлін Мартінес та відомого морського дослідника Боба Балларда. Про це пише УНН із посиланням на Newsweek.
Конструкції включали поліровані підлоги, цементовані блоки, колони та амфори - посудини, що використовуються для зберігання та транспортування товарів, а також кілька якорів, які датуються часів Клеопатри. Це говорить про те, що затоплене місце могло бути портом, який колись використовувався Клеопатрою
На місці виявили масивні споруди висотою понад 6 метрів, поліровані підлоги, колони, амфори та якорі, що датуються періодом Птолемеїв. Це свідчить про активне використання порту в часи Клеопатри.
За словами дослідників, знахідка підтверджує, що Тапосіріс Магна був не лише релігійним, а й торговельним центром. Вона також може допомогти наблизитися до розгадки місця поховання останнього фараона Єгипту.
Також раніше у цьому храмовому комплексі було знайдено понадкілометровий підземний тунель із артефактами часів Клеопатри. Нові підводні розкопки триватимуть і надалі.
