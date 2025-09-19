$41.250.05
Эксклюзив
12:05 • 924 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
11:23 • 6952 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
08:43 • 26367 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 27297 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Эксклюзив
06:26 • 43719 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 42344 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 63849 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 43970 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51710 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 78614 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Независимый фильм "Материалисты" 2025 года впервые собрал более $100 миллионов в мировом прокате

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Романтическая комедия Селин Сонг "Материалисты" стала первым независимым фильмом 2025 года, превысившим 100 миллионов долларов в мировом прокате. Фильм собрал 101,3 миллиона долларов по состоянию на 19 сентября, при бюджете 20 миллионов долларов.

Независимый фильм "Материалисты" 2025 года впервые собрал более $100 миллионов в мировом прокате

Романтическая комедия режиссера Селин Сонг "Материалисты" (Materialists) преодолела важный рубеж в мировом прокате в 100 миллионов долларов кассовых сборов. В 2025 году это первый независимый фильм, которому удалось достичь такого показателя. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 19 сентября комедия уже собрала 36,5 млн долларов в Соединенных Штатах и еще 64,8 млн долларов за рубежом, что вместе дало 101,3 млн долларов. Фильм сняла студия A24, а ее бюджет составил 20 миллионов долларов в сотрудничестве с Killer Films, а международный прокат обеспечила компания Sony.

Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей15.09.2025, 11:11 • 75893 просмотра

Главные роли сыграли актеры: Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. Сюжет рассказывает о свахе из Нью-Йорка, которая оказывается в любовном треугольнике между богатым клиентом и своим бывшим парнем.

В первый уикенд – в середине июня, фильм сумел собрать 12 миллионов долларов. Это стал третий по величине внутренний дебют A24 после "Восстания Штатов" (Civil War) (25,5 млн) и "Наследия" (Temurun) (13,5 млн).

Частично успех объясняется позиционированием ленты не как артхаусного кино, а как классической романтической комедии со звездным составом. Удачным решением оказался и летний релиз – против больших блокбастеров вроде "Миссия невыполнима: Последняя расплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) или "Как приручить дракона" (How to Train Your Dragon).

«No Escape From Now»: Paramount+ покажет документальный фильм о последних годах Оззи Осборна18.09.2025, 16:18 • 2210 просмотров

Важную роль сыграли и онлайн-дискуссии. Зрители активно обсуждали в соцсетях тему реальной стоимости жизни в Нью-Йорке и этику "транзакционных свиданий". Это помогло удержать интерес к фильму и на внутреннем рынке, и за рубежом.

Для самой режиссера Селин Сонг этот результат – новый уровень. Ее дебютная работа "Прошлые жизни" (Past Lives) (2023) собрала 42 млн долларов в мире и принесла две номинации на "Оскар". Теперь режиссер готовит сценарий продолжения культовой романтической комедии 1997 года "Свадьба моего лучшего друга" (My Best Friend's Wedding) с Джулией Робертс.

В Индии презентовали новый биографический фильм о премьере Нарендре Моди - "Маа Ванде"17.09.2025, 14:58 • 4672 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Нью-Йорк
Соединённые Штаты