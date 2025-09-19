Независимый фильм "Материалисты" 2025 года впервые собрал более $100 миллионов в мировом прокате
Киев • УНН
Романтическая комедия Селин Сонг "Материалисты" стала первым независимым фильмом 2025 года, превысившим 100 миллионов долларов в мировом прокате. Фильм собрал 101,3 миллиона долларов по состоянию на 19 сентября, при бюджете 20 миллионов долларов.
Романтическая комедия режиссера Селин Сонг "Материалисты" (Materialists) преодолела важный рубеж в мировом прокате в 100 миллионов долларов кассовых сборов. В 2025 году это первый независимый фильм, которому удалось достичь такого показателя. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.
Детали
По состоянию на 19 сентября комедия уже собрала 36,5 млн долларов в Соединенных Штатах и еще 64,8 млн долларов за рубежом, что вместе дало 101,3 млн долларов. Фильм сняла студия A24, а ее бюджет составил 20 миллионов долларов в сотрудничестве с Killer Films, а международный прокат обеспечила компания Sony.
Главные роли сыграли актеры: Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. Сюжет рассказывает о свахе из Нью-Йорка, которая оказывается в любовном треугольнике между богатым клиентом и своим бывшим парнем.
В первый уикенд – в середине июня, фильм сумел собрать 12 миллионов долларов. Это стал третий по величине внутренний дебют A24 после "Восстания Штатов" (Civil War) (25,5 млн) и "Наследия" (Temurun) (13,5 млн).
Частично успех объясняется позиционированием ленты не как артхаусного кино, а как классической романтической комедии со звездным составом. Удачным решением оказался и летний релиз – против больших блокбастеров вроде "Миссия невыполнима: Последняя расплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) или "Как приручить дракона" (How to Train Your Dragon).
Важную роль сыграли и онлайн-дискуссии. Зрители активно обсуждали в соцсетях тему реальной стоимости жизни в Нью-Йорке и этику "транзакционных свиданий". Это помогло удержать интерес к фильму и на внутреннем рынке, и за рубежом.
Для самой режиссера Селин Сонг этот результат – новый уровень. Ее дебютная работа "Прошлые жизни" (Past Lives) (2023) собрала 42 млн долларов в мире и принесла две номинации на "Оскар". Теперь режиссер готовит сценарий продолжения культовой романтической комедии 1997 года "Свадьба моего лучшего друга" (My Best Friend's Wedding) с Джулией Робертс.
