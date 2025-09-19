$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 1032 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
11:23 • 7152 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
08:43 • 26443 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 27356 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
06:26 • 43806 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 42365 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 63866 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 43984 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51720 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 78662 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Незалежний фільм "Матеріалісти" 2025 року вперше зібрав понад $100 мільйонів у світовому прокаті

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Романтична комедія Селін Сонг "Матеріалісти" стала першим незалежним фільмом 2025 року, що перевищив 100 мільйонів доларів у світовому прокаті. Фільм зібрав 101,3 мільйона доларів станом на 19 вересня, при бюджеті 20 мільйонів доларів.

Незалежний фільм "Матеріалісти" 2025 року вперше зібрав понад $100 мільйонів у світовому прокаті

Романтична комедія режисерки Селін Сонг "Матеріалісти" (Materialists) подолала важливий рубіж у світовому прокаті у 100 мільйонів доларів касових зборів. У 2025 році це перший незалежний фільм, якому вдалося досягти такого показника. Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Станом на 19 вересня комедія вже зібрала 36,5 млн доларів у Сполучених Штатах та ще 64,8 млн доларів за кордоном, що разом дало 101,3 млн доларів. Фільм зняла студія A24, а її бюджет склав 20 мільйонів доларів у співпраці з Killer Films, а міжнародний прокат забезпечила компанія Sony.

Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців15.09.25, 11:11 • 75894 перегляди

Головні ролі зіграли актори: Дакота Джонсон, Педро Паскаль та Кріс Еванс. Сюжет розповідає про сваху з Нью-Йорка, яка опиняється в любовному трикутнику між багатим клієнтом та своїм колишнім хлопцем.

У перший вікенд –  у середині червня, фільм зумів зібрати 12 мільйонів доларів. Це став третій за величиною внутрішній дебют A24 після "Повстання Штатів" (Civil War) (25,5 млн) та "Спадщини" (Temurun) (13,5 млн). 

Частково успіх пояснюється позиціонуванням стрічки не як артхаусного кіно, а як класичної романтичної комедії зі зірковим складом. Вдалим рішенням виявився і літній реліз – проти великих блокбастерів на кшталт "Місія неможлива: Фінальна розплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) чи "Як приборкати дракона" (How to Train Your Dragon).

"No Escape From Now": Paramount+ покаже документальний фільм про останні роки Оззі Осборна18.09.25, 16:18 • 2210 переглядiв

Важливу роль відіграли й онлайн-дискусії. Глядачі активно обговорювали у соцмережах тему реальної вартості життя в Нью-Йорку та етику "транзакційних побачень". Це допомогло утримати інтерес до фільму і на внутрішньому ринку, і за кордоном.

Для самої режисерки Селін Сонг цей результат – новий рівень. Її дебютна робота "Минулі життя" (Past Lives) (2023) зібрала 42 млн доларів у світі та принесла дві номінації на "Оскар". Тепер режисерка готує сценарій продовження культової романтичної комедії 1997 року "Весілля мого найкращого друга" (My Best Friend's Wedding) з Джулією Робертс.

В Індії презентували новий біографічний фільм про прем'єра Нарендру Моді - "Маа Ванде"17.09.25, 14:58 • 4674 перегляди

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки