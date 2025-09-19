Незалежний фільм "Матеріалісти" 2025 року вперше зібрав понад $100 мільйонів у світовому прокаті

Романтична комедія режисерки Селін Сонг "Матеріалісти" (Materialists) подолала важливий рубіж у світовому прокаті у 100 мільйонів доларів касових зборів. У 2025 році це перший незалежний фільм, якому вдалося досягти такого показника. Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Станом на 19 вересня комедія вже зібрала 36,5 млн доларів у Сполучених Штатах та ще 64,8 млн доларів за кордоном, що разом дало 101,3 млн доларів. Фільм зняла студія A24, а її бюджет склав 20 мільйонів доларів у співпраці з Killer Films, а міжнародний прокат забезпечила компанія Sony.

Головні ролі зіграли актори: Дакота Джонсон, Педро Паскаль та Кріс Еванс. Сюжет розповідає про сваху з Нью-Йорка, яка опиняється в любовному трикутнику між багатим клієнтом та своїм колишнім хлопцем.

У перший вікенд – у середині червня, фільм зумів зібрати 12 мільйонів доларів. Це став третій за величиною внутрішній дебют A24 після "Повстання Штатів" (Civil War) (25,5 млн) та "Спадщини" (Temurun) (13,5 млн).

Частково успіх пояснюється позиціонуванням стрічки не як артхаусного кіно, а як класичної романтичної комедії зі зірковим складом. Вдалим рішенням виявився і літній реліз – проти великих блокбастерів на кшталт "Місія неможлива: Фінальна розплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) чи "Як приборкати дракона" (How to Train Your Dragon).

Важливу роль відіграли й онлайн-дискусії. Глядачі активно обговорювали у соцмережах тему реальної вартості життя в Нью-Йорку та етику "транзакційних побачень". Це допомогло утримати інтерес до фільму і на внутрішньому ринку, і за кордоном.

Для самої режисерки Селін Сонг цей результат – новий рівень. Її дебютна робота "Минулі життя" (Past Lives) (2023) зібрала 42 млн доларів у світі та принесла дві номінації на "Оскар". Тепер режисерка готує сценарій продовження культової романтичної комедії 1997 року "Весілля мого найкращого друга" (My Best Friend's Wedding) з Джулією Робертс.

