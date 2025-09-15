Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців

$41.310.00
Ексклюзив
05:44 • 12256 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 13046 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 16239 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 24053 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08 • 48412 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 68982 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 103582 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 85957 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84168 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46750 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 12733 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинки15 вересня, 00:48 • 13224 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху02:27 • 6936 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО02:59 • 10511 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 11784 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 12244 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу13 вересня, 16:18 • 14840 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми13 вересня, 07:00 • 93274 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 65513 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 61852 перегляди
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців08:11 • 286 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 2004 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км14 вересня, 09:45 • 20990 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію13 вересня, 14:46 • 27746 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні12 вересня, 14:01 • 76704 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців

Київ • УНН

 • 286 перегляди

77-ма церемонія вручення премії "Еммі" відбулася 14 вересня в Лос-Анджелесі, де Оуен Купер отримав нагороду за "Найкращу чоловічу роль другого плану в мінісеріалі чи фільмі-антології". Мінісеріал "Юнацтво" (Adolescence) також здобув головну відзнаку в категорії "Видатна обмежена або антологічна серія".

Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців

У неділю, 14 вересня, у театрі "Пікок" у Лос-Анджелесі відбулася 77-ма церемонія вручення премії "Еммі" в прайм-тайм, що відзначає найкращі досягнення у світі телебачення. Вечір, який вів комік Нейт Баргатце, став справжнім святом для зірок і глядачів, адже саме тут було оголошено переможців у найпрестижніших категоріях року. Про це повідомляє видання People, пише УНН.

Деталі

Найгучнішою подією вечора стало нагородження британського підлітка Оуена Купера, який здобув статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану в мінісеріалі чи фільмі-антології" за роботу в хітовому шоу Netflix "Юнацтво" (Adolescence). Для Купера це був дебют на екрані, і саме він зробив його наймолодшим актором-чоловіком в історії "Еммі".

Стояти тут – це так сюрреалістично. Я почав із занять драмою кілька років тому й навіть не мріяв бути в США, а тепер тримаю цю нагороду

– сказав Купер, приймаючи статуетку. 

Актор додав: "Цей вечір доводить: якщо слухати, зосереджуватися і виходити із зони комфорту, то можна досягти будь-чого".

Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202503.09.25, 16:20 • 20155 переглядiв

Мінісеріал ".Юнацтво", який навесні став хітом Netflix і навіть перевершив "Дивні дива" (Stranger Things) за кількістю переглядів, здобув і головну відзнаку у категорії "Видатна обмежена або антологічна серія".

Серед інших переможців вечора:

  • "Пітт" (The Pitt) – Видатний драматичний серіал
    • "Студія" (The Studio) – Видатний комедійний серіал
      • Брітт Лоуер ("Розрив" (Severance) – Найкраща головна акторка у драматичному серіалі
        • Трамелл Тіллман ("Розрив" (Severance) – Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі
          • Сет Роґен ("Студія" (The Studio) – Видатний актор у комедійному серіалі та переможець у категорії Найкращий сценарій для комедійного серіалу
            • Джин Смарт ("Хитрощі" (Hacks) – Найкраща акторка у комедійному серіалі
              • "Ребел Ридж (Rebel Ridge)" – Видатний телевізійний фільм
                • "100-футова хвиля (100 Foot Wave)" – Найкращий документальний серіал

                  Леді Гага відчула "дискомфорт" та скасувала виступ во Флориді всього за кілька хвилин до початку04.09.25, 12:56 • 4667 переглядiв

                  Степан Гафтко

                  КультураМультимедіаУНН Lite
                  Netflix