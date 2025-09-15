Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
77-ма церемонія вручення премії "Еммі" відбулася 14 вересня в Лос-Анджелесі, де Оуен Купер отримав нагороду за "Найкращу чоловічу роль другого плану в мінісеріалі чи фільмі-антології". Мінісеріал "Юнацтво" (Adolescence) також здобув головну відзнаку в категорії "Видатна обмежена або антологічна серія".
У неділю, 14 вересня, у театрі "Пікок" у Лос-Анджелесі відбулася 77-ма церемонія вручення премії "Еммі" в прайм-тайм, що відзначає найкращі досягнення у світі телебачення. Вечір, який вів комік Нейт Баргатце, став справжнім святом для зірок і глядачів, адже саме тут було оголошено переможців у найпрестижніших категоріях року. Про це повідомляє видання People, пише УНН.
Деталі
Найгучнішою подією вечора стало нагородження британського підлітка Оуена Купера, який здобув статуетку за "Найкращу чоловічу роль другого плану в мінісеріалі чи фільмі-антології" за роботу в хітовому шоу Netflix "Юнацтво" (Adolescence). Для Купера це був дебют на екрані, і саме він зробив його наймолодшим актором-чоловіком в історії "Еммі".
Стояти тут – це так сюрреалістично. Я почав із занять драмою кілька років тому й навіть не мріяв бути в США, а тепер тримаю цю нагороду
Актор додав: "Цей вечір доводить: якщо слухати, зосереджуватися і виходити із зони комфорту, то можна досягти будь-чого".
Мінісеріал ".Юнацтво", який навесні став хітом Netflix і навіть перевершив "Дивні дива" (Stranger Things) за кількістю переглядів, здобув і головну відзнаку у категорії "Видатна обмежена або антологічна серія".
Серед інших переможців вечора:
- "Пітт" (The Pitt) – Видатний драматичний серіал
- "Студія" (The Studio) – Видатний комедійний серіал
- Брітт Лоуер ("Розрив" (Severance) – Найкраща головна акторка у драматичному серіалі
- Трамелл Тіллман ("Розрив" (Severance) – Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі
- Сет Роґен ("Студія" (The Studio) – Видатний актор у комедійному серіалі та переможець у категорії Найкращий сценарій для комедійного серіалу
- Джин Смарт ("Хитрощі" (Hacks) – Найкраща акторка у комедійному серіалі
- "Ребел Ридж (Rebel Ridge)" – Видатний телевізійний фільм
- "100-футова хвиля (100 Foot Wave)" – Найкращий документальний серіал
