Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей
77-я церемония вручения премии "Эмми" состоялась 14 сентября в Лос-Анджелесе, где Оуэн Купер получил награду за "Лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или фильме-антологии". Мини-сериал "Юность" (Adolescence) также получил главную награду в категории "Выдающийся ограниченный или антологический сериал".
В воскресенье, 14 сентября, в театре "Пикок" в Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии "Эмми" в прайм-тайм, отмечающая лучшие достижения в мире телевидения. Вечер, который вел комик Нейт Баргатце, стал настоящим праздником для звезд и зрителей, ведь именно здесь были объявлены победители в самых престижных категориях года. Об этом сообщает издание People, пишет УНН.
Самым громким событием вечера стало награждение британского подростка Оуэна Купера, который получил статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или фильме-антологии" за работу в хитовом шоу Netflix "Юность" (Adolescence). Для Купера это был дебют на экране, и именно он сделал его самым молодым актером-мужчиной в истории "Эмми".
Стоять здесь – это так сюрреалистично. Я начал с занятий драмой несколько лет назад и даже не мечтал быть в США, а теперь держу эту награду
Актер добавил: "Этот вечер доказывает: если слушать, сосредоточиваться и выходить из зоны комфорта, то можно достичь чего угодно".
Мини-сериал "Юность", который весной стал хитом Netflix и даже превзошел "Очень странные дела" (Stranger Things) по количеству просмотров, получил и главную награду в категории "Выдающийся ограниченный или антологический сериал".
Среди других победителей вечера:
- "Питт" (The Pitt) – Выдающийся драматический сериал
- "Студия" (The Studio) – Выдающийся комедийный сериал
- Бритт Лоуэр ("Разрыв" (Severance) – Лучшая главная актриса в драматическом сериале
- Трамелл Тиллман ("Разрыв" (Severance) – Лучший актер второго плана в драматическом сериале
- Сет Роген ("Студия" (The Studio) – Выдающийся актер в комедийном сериале и победитель в категории Лучший сценарий для комедийного сериала
- Джин Смарт ("Хитрости" (Hacks) – Лучшая актриса в комедийном сериале
- "Ребел Ридж (Rebel Ridge)" – Выдающийся телевизионный фильм
- "100-футовая волна (100 Foot Wave)" – Лучший документальный сериал
