Эксклюзив
05:44 • 12427 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 13225 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 16369 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 24185 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 48537 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 69030 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 103628 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85985 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84189 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46763 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Эксклюзивы
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей

Киев • УНН

 • 372 просмотра

77-я церемония вручения премии "Эмми" состоялась 14 сентября в Лос-Анджелесе, где Оуэн Купер получил награду за "Лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или фильме-антологии". Мини-сериал "Юность" (Adolescence) также получил главную награду в категории "Выдающийся ограниченный или антологический сериал".

Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей

В воскресенье, 14 сентября, в театре "Пикок" в Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии "Эмми" в прайм-тайм, отмечающая лучшие достижения в мире телевидения. Вечер, который вел комик Нейт Баргатце, стал настоящим праздником для звезд и зрителей, ведь именно здесь были объявлены победители в самых престижных категориях года. Об этом сообщает издание People, пишет УНН.

Детали

Самым громким событием вечера стало награждение британского подростка Оуэна Купера, который получил статуэтку за "Лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или фильме-антологии" за работу в хитовом шоу Netflix "Юность" (Adolescence). Для Купера это был дебют на экране, и именно он сделал его самым молодым актером-мужчиной в истории "Эмми".

Стоять здесь – это так сюрреалистично. Я начал с занятий драмой несколько лет назад и даже не мечтал быть в США, а теперь держу эту награду

– сказал Купер, принимая статуэтку. 

Актер добавил: "Этот вечер доказывает: если слушать, сосредоточиваться и выходить из зоны комфорта, то можно достичь чего угодно".

Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202503.09.25, 16:20 • 20155 просмотров

Мини-сериал "Юность", который весной стал хитом Netflix и даже превзошел "Очень странные дела" (Stranger Things) по количеству просмотров, получил и главную награду в категории "Выдающийся ограниченный или антологический сериал".

Среди других победителей вечера:

  • "Питт" (The Pitt) – Выдающийся драматический сериал
    • "Студия" (The Studio) – Выдающийся комедийный сериал
      • Бритт Лоуэр ("Разрыв" (Severance) – Лучшая главная актриса в драматическом сериале
        • Трамелл Тиллман ("Разрыв" (Severance) – Лучший актер второго плана в драматическом сериале
          • Сет Роген ("Студия" (The Studio) – Выдающийся актер в комедийном сериале и победитель в категории Лучший сценарий для комедийного сериала
            • Джин Смарт ("Хитрости" (Hacks) – Лучшая актриса в комедийном сериале
              • "Ребел Ридж (Rebel Ridge)" – Выдающийся телевизионный фильм
                • "100-футовая волна (100 Foot Wave)" – Лучший документальный сериал

                  Леди Гага почувствовала "дискомфорт" и отменила выступление во Флориде всего за несколько минут до начала04.09.25, 12:56 • 4667 просмотров

                  Степан Гафтко

                  КультураМультимедиаУНН Lite
                  Netflix