Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 2025

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Эксклюзив
12:08 • 4728 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 15283 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 13937 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 18052 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 18224 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 21087 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 33886 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 31772 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 86829 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105695 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 243468 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 243444 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 234481 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 231070 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 225093 просмотра
публикации
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 15252 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 20283 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 33867 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 31757 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 86817 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Днепр
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 582 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 22794 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 36344 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 38932 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 52970 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
СВИФТ
M1 Abrams
YouTube

Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 2025

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Лондонский кинофестиваль 2025 года представит масштабную подборку мировых премьер, включая фильмы Гильермо дель Торо, Луки Гуаданьино и Йоргоса Лантимоса. Фестиваль откроет новая часть «Достать ножи», а закроет «100 ночей героев» с Чарли XCX.

Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 2025
Лондонский кинофестиваль

Лондонский кинофестиваль 2025 года представит масштабную подборку мировых премьер - от «Франкенштейна» Гильермо дель Торо до «После охоты» Луки Гуаданьино и «Бугонии» Йоргоса Лантимоса.

Откроет фестиваль новая часть «Достать ножи», пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Среди новых фильмов, которые будут показаны на нынешнем мероприятии, есть релизы режиссеров Ноя Баумбаха («Брачная история»), Филиппы Лоуторп («Другая девушка из рода Болейн») и Хикари, чья комедийно-драматическая «Семья напрокат» уже была названа одним из первых претендентов на лучший фильм на 98-й церемонии вручения премии «Оскар» в следующем году, пишет издание.

Фильм-адаптация шекспировского любовного романа 2020 года «Гамнет» режиссера фильма «Земля кочевников» Хлои Чжао, который кинокритик журнала New York Magazine Бильге Эбири назвал «самым разрушительным» фильмом, который они видели за последние годы, будет иметь премьеру в Великобритании на фестивале вместе с фильмом Джеймса Лукаса «Мосс и Фрейд» с участием Кейт Мосс, в котором главную роль сыграла Элли Бамбер в роли британской супермодели.

Как было объявлено ранее, нынешний фестиваль откроет следующая часть фильма «Достать ножи» с Райаном Джонсоном под названием «Разбуди мертвеца». Тем временем закроет фестиваль фэнтезийная драма Джулии Джекман «100 ночей героев», в которой поп-звезда Чарли XCX имеет свою первую главную роль в кино вместе с Эммой Коррин, Майкой Монро и Николасом Голицыным.

Среди гала-премьер - фильм Филиппы Лоуторп «H - это ястреб» с Клэр Фой и Бренданом Глисоном, а также комедийная драма Ноя Баумбаха «Джей Келли», где сыграли Джордж Клуни, Адам Сэндлер, Лора Дерн, Билли Крадап и Райли Кио.

Громкими событиями станут и показы ленты обладателя «Золотой пальмовой ветви» Джафара Панахи «Это был просто несчастный случай» и нового фильма Луки Гуаданьино «После охоты» - психологического триллера с Джулией Робертс, Айо Эдебири и Эндрю Гарфилдом. Также в программе - «Баллада о мелком игроке» Эдварда Бергера с Колином Фарреллом.

Звездные премьеры

Среди других ярких премьер - биографическая драма «Голубая луна» Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком, а также «Бугония» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, которая уже поразила критиков на Венецианском кинофестивале.

Драма Алана Беннетта «Хор» с Рэйфом Файнсом дебютирует рядом с квир-бокс-драмой Сидни Суини «Кристи». Девятиминутные овации в Каннах уже получила психологическая драма Линн Рэмзи «Помой, любимая» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном.

В мировые премьеры войдут лента Изабеллы Эклеф «Смерть Банни Манро» по роману Ника Кейва с Мэттом Смитом, дебют Брэдли Бентона «Больше жизни» и британская боксерская драма Роуэна Атале «Гигант» с Амиром Эль-Масри и Пирсом Броснаном.

Также покажут «Высокий провод» Калифа Чонга, документальный фильм Йеми Бамиро «Черное – это прекрасно: история Кваме Бретвейта» и «Отель Лондон» Ахмеда Алауддина Джамаля.

Громкие возвращения

На фестиваль вернется Гильермо дель Торо с интерпретацией романа Мэри Шелли «Франкенштейн», а Оливер Германус представит британскую премьеру ленты «История звука» с Джошем О’Коннором и Полом Мескалом. Мескал также сыграет в «Гамнете» Хлои Чжао рядом с Джесси Бакли.

В программе также - новый фильм Брэдли Купера «Это так?», триллер Пака Чан-ука «Другого выбора нет» и драма Келли Райхардт «Мастерский ум» с Джошем О’Коннором.

Среди ожидаемых премьер - биографическая лента о Брюсе Спрингстине «Избавь меня ниоткуда» с Джереми Алленом Уайтом, криминальная драма Дерека Сианфранса «Руфмен» с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст, а также драма «Ценность сентимента» с Эль Фаннинг и Стелланом Скарсгардом.

Отдельно от основной программы  

Отдельные секции фестиваля представят комедию Шивон Маккарти «Она - он», хоррор Маджида Аль Ансари «Гадкий», фильм Винчо Нчогу «Одна женщина, один бюстгальтер» и работу Джесси Брауна и Микайлы Джой Браун «В поисках Оптеля».

В категории специальных презентаций будет показана документальная лента о Марианне Фейтфулл с Джорджем Маккеем и Тильдой Суинтон. Всего за 12 дней LFF представит 247 работ из 79 стран, в том числе более сотни проектов от женщин и небинарных режиссеров.

Мы с нетерпением ждем вас в этом году, чтобы ощутить невероятное состояние медиума в 2025 году – полное формальных инноваций, провокаций и важных дорожных карт для навигации миром вокруг нас

- подчеркнула директор фестиваля Кристи Мэтисон.

Зрители являются центром LFF, и фестиваль предлагает им невероятное разнообразие историй от одних из самых талантливых и креативных кинематографистов из Великобритании и всего мира

- добавил главный исполнительный директор BFI Бен Робертс.

Справка

 69-й Лондонский кинофестиваль BFI в партнерстве с American Express состоится с 8 по 19 октября 2025 года. Билеты поступят в продажу 16 сентября.

Джуд Лоу перевоплотился в путина: на Венецианском кинофестивале представили фильм "Волшебник кремля" - AP News31.08.25, 22:59 • 4228 просмотров

Алена Уткина

КультураУНН Lite
Роберт Паттинсон
Йоргос Лантимос
Лондон