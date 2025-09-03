Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 2025

Лондонский кинофестиваль

Лондонский кинофестиваль 2025 года представит масштабную подборку мировых премьер - от «Франкенштейна» Гильермо дель Торо до «После охоты» Луки Гуаданьино и «Бугонии» Йоргоса Лантимоса.

Откроет фестиваль новая часть «Достать ножи», пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Среди новых фильмов, которые будут показаны на нынешнем мероприятии, есть релизы режиссеров Ноя Баумбаха («Брачная история»), Филиппы Лоуторп («Другая девушка из рода Болейн») и Хикари, чья комедийно-драматическая «Семья напрокат» уже была названа одним из первых претендентов на лучший фильм на 98-й церемонии вручения премии «Оскар» в следующем году, пишет издание.

Фильм-адаптация шекспировского любовного романа 2020 года «Гамнет» режиссера фильма «Земля кочевников» Хлои Чжао, который кинокритик журнала New York Magazine Бильге Эбири назвал «самым разрушительным» фильмом, который они видели за последние годы, будет иметь премьеру в Великобритании на фестивале вместе с фильмом Джеймса Лукаса «Мосс и Фрейд» с участием Кейт Мосс, в котором главную роль сыграла Элли Бамбер в роли британской супермодели.

Как было объявлено ранее, нынешний фестиваль откроет следующая часть фильма «Достать ножи» с Райаном Джонсоном под названием «Разбуди мертвеца». Тем временем закроет фестиваль фэнтезийная драма Джулии Джекман «100 ночей героев», в которой поп-звезда Чарли XCX имеет свою первую главную роль в кино вместе с Эммой Коррин, Майкой Монро и Николасом Голицыным.

Среди гала-премьер - фильм Филиппы Лоуторп «H - это ястреб» с Клэр Фой и Бренданом Глисоном, а также комедийная драма Ноя Баумбаха «Джей Келли», где сыграли Джордж Клуни, Адам Сэндлер, Лора Дерн, Билли Крадап и Райли Кио.

Громкими событиями станут и показы ленты обладателя «Золотой пальмовой ветви» Джафара Панахи «Это был просто несчастный случай» и нового фильма Луки Гуаданьино «После охоты» - психологического триллера с Джулией Робертс, Айо Эдебири и Эндрю Гарфилдом. Также в программе - «Баллада о мелком игроке» Эдварда Бергера с Колином Фарреллом.

Звездные премьеры

Среди других ярких премьер - биографическая драма «Голубая луна» Ричарда Линклейтера с Итаном Хоуком, а также «Бугония» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, которая уже поразила критиков на Венецианском кинофестивале.

Драма Алана Беннетта «Хор» с Рэйфом Файнсом дебютирует рядом с квир-бокс-драмой Сидни Суини «Кристи». Девятиминутные овации в Каннах уже получила психологическая драма Линн Рэмзи «Помой, любимая» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном.

В мировые премьеры войдут лента Изабеллы Эклеф «Смерть Банни Манро» по роману Ника Кейва с Мэттом Смитом, дебют Брэдли Бентона «Больше жизни» и британская боксерская драма Роуэна Атале «Гигант» с Амиром Эль-Масри и Пирсом Броснаном.

Также покажут «Высокий провод» Калифа Чонга, документальный фильм Йеми Бамиро «Черное – это прекрасно: история Кваме Бретвейта» и «Отель Лондон» Ахмеда Алауддина Джамаля.

Громкие возвращения

На фестиваль вернется Гильермо дель Торо с интерпретацией романа Мэри Шелли «Франкенштейн», а Оливер Германус представит британскую премьеру ленты «История звука» с Джошем О’Коннором и Полом Мескалом. Мескал также сыграет в «Гамнете» Хлои Чжао рядом с Джесси Бакли.

В программе также - новый фильм Брэдли Купера «Это так?», триллер Пака Чан-ука «Другого выбора нет» и драма Келли Райхардт «Мастерский ум» с Джошем О’Коннором.

Среди ожидаемых премьер - биографическая лента о Брюсе Спрингстине «Избавь меня ниоткуда» с Джереми Алленом Уайтом, криминальная драма Дерека Сианфранса «Руфмен» с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст, а также драма «Ценность сентимента» с Эль Фаннинг и Стелланом Скарсгардом.

Отдельно от основной программы

Отдельные секции фестиваля представят комедию Шивон Маккарти «Она - он», хоррор Маджида Аль Ансари «Гадкий», фильм Винчо Нчогу «Одна женщина, один бюстгальтер» и работу Джесси Брауна и Микайлы Джой Браун «В поисках Оптеля».

В категории специальных презентаций будет показана документальная лента о Марианне Фейтфулл с Джорджем Маккеем и Тильдой Суинтон. Всего за 12 дней LFF представит 247 работ из 79 стран, в том числе более сотни проектов от женщин и небинарных режиссеров.

Мы с нетерпением ждем вас в этом году, чтобы ощутить невероятное состояние медиума в 2025 году – полное формальных инноваций, провокаций и важных дорожных карт для навигации миром вокруг нас - подчеркнула директор фестиваля Кристи Мэтисон.

Зрители являются центром LFF, и фестиваль предлагает им невероятное разнообразие историй от одних из самых талантливых и креативных кинематографистов из Великобритании и всего мира - добавил главный исполнительный директор BFI Бен Робертс.

Справка

69-й Лондонский кинофестиваль BFI в партнерстве с American Express состоится с 8 по 19 октября 2025 года. Билеты поступят в продажу 16 сентября.

