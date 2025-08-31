$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 28089 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 69743 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 85729 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 101502 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 115484 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 254902 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 113286 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85837 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99797 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 326069 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Джуд Лоу перевоплотился в путина: на Венецианском кинофестивале представили фильм "Волшебник кремля" - AP News

Киев • УНН

 • 22 просмотра

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма "Волшебник кремля", где Джуд Лоу сыграл владимира путина. Лента охватывает период прихода путина к власти, а сюжет основан на романе Джулиано да Эмполи.

Джуд Лоу перевоплотился в путина: на Венецианском кинофестивале представили фильм "Волшебник кремля" - AP News

На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма "Волшебник Кремля" режиссера Оливье Ассаяса, в котором британский актер Джуд Лоу перевоплотился во владимира путина. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

Актер признался, что сначала сомневался относительно участия в проекте, однако доверился режиссеру. По его словам, история в ленте рассказывается "с нюансами и вниманием" и не преследует цель создавать скандал. Для роли Лоу использовал специальные протезы.

Я чувствовал себя в безопасности в руках Оливье. Это история, которую мы собирались рассказать разумно, с нюансами и вниманием. Мы не искали споров ради споров

- отметил Лоу.

Фильм основан на одноименном романе Джулиано да Эмполи. Сюжет охватывает период с 1990-х годов до 2014-го и описывает приход путина к власти. Один из главных персонажей – Вадим Баранов, которого сыграл Пол Дано, создан по мотивам образа владислава суркова, влиятельного политтехнолога и бывшего вице-премьера рф.

Напомним

Недавно в росСМИ сообщали, что в Риге начались съемки нового фильма французского режиссера Оливье Ассаяса "Волшебник кремля". О начале работы над фильмом стало известно в мае 2024 года. Режиссер Оливье Ассаяс работал над сценарием совместно с Эмманюэлем Каррером.

Джуд Лоу сыграет молодого путина в политическом триллере "Кремлевский волшебник"10.01.25, 21:37 • 38553 просмотра

Вероника Марченко

КультураНовости Мира
Владимир Путин
Ассошиэйтед Пресс