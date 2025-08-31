Джуд Лоу перевоплотился в путина: на Венецианском кинофестивале представили фильм "Волшебник кремля" - AP News
Киев • УНН
На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма "Волшебник кремля", где Джуд Лоу сыграл владимира путина. Лента охватывает период прихода путина к власти, а сюжет основан на романе Джулиано да Эмполи.
На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма "Волшебник Кремля" режиссера Оливье Ассаяса, в котором британский актер Джуд Лоу перевоплотился во владимира путина. Об этом сообщает AP News, передает УНН.
Детали
Актер признался, что сначала сомневался относительно участия в проекте, однако доверился режиссеру. По его словам, история в ленте рассказывается "с нюансами и вниманием" и не преследует цель создавать скандал. Для роли Лоу использовал специальные протезы.
Я чувствовал себя в безопасности в руках Оливье. Это история, которую мы собирались рассказать разумно, с нюансами и вниманием. Мы не искали споров ради споров
Фильм основан на одноименном романе Джулиано да Эмполи. Сюжет охватывает период с 1990-х годов до 2014-го и описывает приход путина к власти. Один из главных персонажей – Вадим Баранов, которого сыграл Пол Дано, создан по мотивам образа владислава суркова, влиятельного политтехнолога и бывшего вице-премьера рф.
Напомним
Недавно в росСМИ сообщали, что в Риге начались съемки нового фильма французского режиссера Оливье Ассаяса "Волшебник кремля". О начале работы над фильмом стало известно в мае 2024 года. Режиссер Оливье Ассаяс работал над сценарием совместно с Эмманюэлем Каррером.
