Джуд Лоу сыграет молодого путина в политическом триллере "Кремлевский волшебник"

Британский актер Джуд Лоу сыграет российского диктатора владимира путина в фильме "Кремлевский волшебник", передает УНН со ссылкой на Deadline.

"Я говорю это нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над ролью. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю наверх, думая: "О, Боже, что я сказал?". Именно так я часто чувствую себя, когда говорю "да". Я думал: "О, Боже, как я это сделаю?" Но в любом случае это уже мне решать", - рассказал актер в интервью Deadline.

Как отмечает издание, речь идет о роли в новом фильме Оливье Ассайаса "Кремлевский волшебник". Лоу сыграет путина в начале его управленческой карьеры.

Добавим

"Кремлевский волшебник" - политический триллер по книге итальянского писателя Джулиано и Эмполи. Действие фильма происходит в начале 90-х годов в России.

Впрочем главный герой - телевизионный продюсер Вадим Баранов, который становится политтехнологом Владимира путина и сосредотачивает в своих руках огромное влияние. Прототипом Баранова считается экс-помощник президента россии Владислав Сурков.