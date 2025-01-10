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Джуд Лоу зіграє молодого путіна у політичному трилері "Кремлівський чарівник"

Джуд Лоу зіграє молодого путіна у політичному трилері "Кремлівський чарівник"

Київ • УНН

 • 38427 перегляди

Британський актор Джуд Лоу виконає роль путіна у фільмі "Кремлівський чарівник". Стрічка розповідатиме про початок кар'єри російського диктатора у 90-х роках.

Британський актор Джуд Лоу зіграє російського диктатора володимира путіна у фільмі "Кремлівський чарівник", передає УНН із посиланням на Deadline.

"Я говорю це нерішуче, тому що я ще до ладу не почав працювати над роллю. Тобто я вже почав, але зараз це схоже на сходження на Еверест, тому я стою біля підніжжя гори і дивлюся нагору, думаючи: "О, Боже, що я сказав?". Саме так я часто почуваюся, коли кажу "так". Я думав: "О, Боже, як я це зроблю?" Але в будь-якому разі це вже мені вирішувати", - розповів актор в інтерв'ю Deadline.

Як зазначає видання, йдеться про роль у новому фільмі Олів'є Ассайаса "Кремлівський чарівник".Лоу зіграє путіна на початку його управлінської кар'єри.

Додамо

"Кремлівський чарівник" - політичний трилер за книгою італійського письменника Джуліано та Емполі. Дія фільму відбувається на початку 90-х років у росії. 

Втім головний герой - телевізійний продюсер Вадим Баранов, який стає політтехнологом володимира путіна та зосереджує у своїх руках величезний вплив. Прототипом Баранова вважається експомічник президента росії Владислав Сурков.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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