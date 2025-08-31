Джуд Лоу перевтілився у путіна: на Венеціанському кінофестивалі представили фільм "Чарівник Кремля" - AP News
Київ • УНН
На Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Чарівник Кремля", де Джуд Лоу зіграв володимира путіна. Стрічка охоплює період приходу путіна до влади, а сюжет заснований на романі Джуліано да Емполі.
На Венеціанському кінофестивалі відбулася світова прем’єра фільму "Чарівник Кремля" режисера Олів’є Ассаяса, у якому британський актор Джуд Лоу перевтілився у володимира путіна. Про це повідомляє AP News, передає УНН.
Деталі
Актор зізнався, що спершу мав сумніви щодо участі в проєкті, однак довірився режисеру. За його словами, історія у стрічці розповідається "з нюансами та увагою" і не переслідує мету створювати скандал. Для ролі Лоу використовував спеціальні протези.
Я відчував себе в безпеці в руках Олів'є. Це історія, яку ми збиралися розповісти розумно, з нюансами і увагою. Ми не шукали суперечок заради суперечок
Фільм заснований на однойменному романі Джуліано да Емполі. Сюжет охоплює період від 1990-х років до 2014-го та описує прихід путіна до влади. Один із головних персонажів – Вадим Баранов, якого зіграв Пол Дано, створений за мотивами образу владислава суркова, впливового політтехнолога та колишнього віце-прем’єра рф.
Нагадаємо
Нещодавно у росЗМІ повідомляли, що у Ризі розпочалися зйомки нового фільму французького режисера Олів'є Ассаяса "Чарівник Кремля". Про початок роботи над фільмом стало відомо у травні 2024 року. Режисер Олів'є Ассаяс працював над сценарієм спільно з Емманюелем Каррером.
