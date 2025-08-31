$41.260.00
30 серпня, 16:05 • 28195 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 70040 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 85922 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 101693 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 115636 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 254927 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 113324 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85847 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99807 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 326125 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Джуд Лоу перевтілився у путіна: на Венеціанському кінофестивалі представили фільм "Чарівник Кремля" - AP News

Київ • УНН

 • 164 перегляди

На Венеціанському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму "Чарівник Кремля", де Джуд Лоу зіграв володимира путіна. Стрічка охоплює період приходу путіна до влади, а сюжет заснований на романі Джуліано да Емполі.

Джуд Лоу перевтілився у путіна: на Венеціанському кінофестивалі представили фільм "Чарівник Кремля" - AP News

На Венеціанському кінофестивалі відбулася світова прем’єра фільму "Чарівник Кремля" режисера Олів’є Ассаяса, у якому британський актор Джуд Лоу перевтілився у володимира путіна. Про це повідомляє AP News, передає УНН.

Деталі

Актор зізнався, що спершу мав сумніви щодо участі в проєкті, однак довірився режисеру. За його словами, історія у стрічці розповідається "з нюансами та увагою" і не переслідує мету створювати скандал. Для ролі Лоу використовував спеціальні протези.

Я відчував себе в безпеці в руках Олів'є. Це історія, яку ми збиралися розповісти розумно, з нюансами і увагою. Ми не шукали суперечок заради суперечок

- зазначив Лоу.

Фільм заснований на однойменному романі Джуліано да Емполі. Сюжет охоплює період від 1990-х років до 2014-го та описує прихід путіна до влади. Один із головних персонажів – Вадим Баранов, якого зіграв Пол Дано, створений за мотивами образу владислава суркова, впливового політтехнолога та колишнього віце-прем’єра рф.

Нагадаємо

Нещодавно у росЗМІ повідомляли, що у Ризі розпочалися зйомки нового фільму французького режисера Олів'є Ассаяса "Чарівник Кремля". Про початок роботи над фільмом стало відомо у травні 2024 року. Режисер Олів'є Ассаяс працював над сценарієм спільно з Емманюелем Каррером. 

Джуд Лоу зіграє молодого путіна у політичному трилері "Кремлівський чарівник"10.01.25, 21:37 • 38554 перегляди

Вероніка Марченко

КультураНовини Світу
Володимир Путін
Ассошіейтед Прес