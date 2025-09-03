Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 2025

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Ексклюзив
12:08 • 5038 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 15978 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 14258 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 18364 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 18493 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 21221 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 34303 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 32097 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 87156 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105719 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 243930 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 243901 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 234982 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 231570 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 225599 перегляди
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 16051 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 20678 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 34347 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 32134 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 87193 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олексій Гончаренко
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпро (місто)
Франція
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 1026 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 23021 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 36541 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 39124 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 53156 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Свіфт
M1 Abrams
YouTube

Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 2025

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Лондонський кінофестиваль 2025 року представить масштабну добірку світових прем'єр, включаючи фільми Гільєрмо дель Торо, Луки Гуаданьїно та Йоргоса Лантімоса. Фестиваль відкриє нова частина "Ножі наголо", а закриє "100 ночей героїв" з Чарлі XCX.

Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 2025
London Film Festival

Лондонський кінофестиваль 2025 представить масштабну добірку світових прем’єр - від "Франкенштейна" Гільєрмо дель Торо до "Після полювання" Луки Гуаданьїно й "Бугонії" Йоргоса Лантімоса.

Відкриє фестиваль нова частина "Ножі наголо", пише УНН із посиланням на Independent.

Деталі

Серед нових фільмів, які будуть показані на цьогорічному заході, є релізи режисерів Ноя Баумбаха ("Шлюбна історія"), Філіппи Лоуторп ("Інша дівчина з роду Болейн") та Хікарі, чия комедійно-драма "Сім'я напрокат" вже була названа одним із перших претендентів на найкращий фільм на 98-й церемонії вручення премії "Оскар" наступного року, пише видання.

Фільм-адаптація шекспірівського любовного роману 2020 року "Гамнет" режисерки фільму "Номадленд " Хлої Чжао , який кінокритик журналу New York Magazine Більге Ебірі назвав "найруйнівнішим" фільмом, який вони бачили за останні роки, матиме прем'єру у Великій Британії на фестивалі разом із фільмом Джеймса Лукаса "Мосс і Фройд" за участю Кейт Мосс, у якому головну роль зіграла Еллі Бамбер у ролі британської супермоделі.

Як було оголошено раніше, цьогорічний фестиваль відкриє наступна частина фільму "Ножі наголо" з Райаном Джонсоном під назвою "Розбуди мерця". Тим часом закриє фестиваль фентезійна драма Джулії Джекман "100 ночей героїв", у якій попзірка Чарлі XCX має свою першу головну роль у кіно разом з Еммою Коррін, Майкою Монро та Ніколасом Голіціним.

Серед гала-прем’єр - фільм Філіппи Лоуторп "H - це яструб" з Клер Фой і Бренданом Глісоном, а також комедійна драма Ноя Баумбаха "Джей Келлі", де зіграли Джордж Клуні, Адам Сендлер, Лора Дерн, Біллі Крадап і Райлі Кіо.

Гучними подіями стануть і покази стрічки володаря "Золотої пальмової гілки" Джафара Панахі "Це був просто нещасний випадок" та нового фільму Луки Гуаданьїно "Після полювання" - психологічного трилера з Джулією Робертс, Айо Едебірі та Ендрю Гарфілдом. Також у програмі - "Балада про дрібного гравця" Едварда Бергера з Коліном Фарреллом.

Зіркові прем’єри

Серед інших яскравих прем’єр - біографічна драма "Блакитний місяць" Річарда Лінклейтера з Ітаном Гоуком, а також "Бугонія" Йоргоса Лантімоса з Еммою Стоун, яка вже вразила критиків на Венеційському кінофестивалі.

Драма Алана Беннетта "Хор" з Рейфом Файнсом дебютує поруч із квір-бокс-драмою Сідні Суїні "Крісті". Дев’ятихвилинні овації у Каннах вже отримала психологічна драма Лінн Ремзі "Помий, кохане" з Дженніфер Лоуренс та Робертом Паттінсоном.

До світових прем’єр увійдуть стрічка Ізабелли Еклеф "Смерть Банні Манро" за романом Ніка Кейва з Меттом Смітом, дебют Бредлі Бентона "Більше життя" та британська боксерська драма Роуена Атале "Гігант" з Аміром Ель-Масрі й Пірсом Броснаном.

Також покажуть "Високий дріт" Каліфа Чонга, документальний фільм Ємі Баміро "Чорне – це прекрасно: історія Кваме Бретвейта" та "Готель Лондон" Ахмеда Алауддіна Джамаля.

Гучні повернення

На фестиваль повернеться Гільєрмо дель Торо з інтерпретацією роману Мері Шеллі "Франкенштейн", а Олівер Германус представить британську прем’єру стрічки "Історія звуку" з Джошем О’Коннором та Полом Мескалом. Мескаль також зіграє у "Гамнеті" Хлої Чжао поруч із Джессі Баклі.

У програмі також - новий фільм Бредлі Купера "Чи це так?", трилер Пака Чан-ука "Іншого вибору немає" та драма Келлі Райхардт "Майстерний розум" із Джошем О’Коннором.

Серед очікуваних прем’єр - біографічна стрічка про Брюса Спрінгстіна "Збав мене нізвідки" з Джеремі Алленом Вайтом, кримінальна драма Дерека Сіанфранса "Руфмен" з Ченнінгом Татумом і Кірстен Данст, а також драма "Цінність сентименту" з Ель Фаннінг та Стелланом Скарсгардом.

Окремо від основної програми  

Окремі секції фестивалю представлять комедію Шівон Маккарті "Вона - він", хорор Маджида Аль Ансарі "Гидкий", фільм Вінчо Нчогу "Одна жінка, один бюстгальтер" та роботу Джессі Брауна й Мікайли Джой Браун "У пошуках Оптеля".

У категорії спеціальних презентацій буде показано документальну стрічку про Маріанну Фейтфулл із Джорджем Маккеєм та Тільдою Свінтон.Загалом за 12 днів LFF представить 247 робіт із 79 країн, зокрема понад сотню проектів від жінок та небінарних режисерів.

Ми з нетерпінням чекаємо на вас цього року, щоб відчути неймовірний стан медіума у 2025 році – сповнений формальних інновацій, провокацій та важливих дорожніх карт для навігації світом навколо нас

- наголосила директорка фестивалю Крісті Метісон.

Глядачі є центром LFF, і фестиваль пропонує їм неймовірну різноманітність історій від одних з найталановитіших і найкреативніших кінематографістів з Великої Британії та всього світу

- додав головний виконавчий директор BFI Бен Робертс.

Довідково

 69-й Лондонський кінофестиваль BFI у партнерстві з American Express відбудеться з 8 по 19 жовтня 2025 року. Квитки надійдуть у продаж 16 вересня.

Джуд Лоу перевтілився у путіна: на Венеціанському кінофестивалі представили фільм "Чарівник Кремля" - AP News31.08.25, 22:59 • 4228 переглядiв

Альона Уткіна

КультураУНН Lite
Роберт Паттінсон
Йоргос Лантімос
Лондон