Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 2025

London Film Festival

Лондонський кінофестиваль 2025 представить масштабну добірку світових прем’єр - від "Франкенштейна" Гільєрмо дель Торо до "Після полювання" Луки Гуаданьїно й "Бугонії" Йоргоса Лантімоса.

Відкриє фестиваль нова частина "Ножі наголо", пише УНН із посиланням на Independent.

Деталі

Серед нових фільмів, які будуть показані на цьогорічному заході, є релізи режисерів Ноя Баумбаха ("Шлюбна історія"), Філіппи Лоуторп ("Інша дівчина з роду Болейн") та Хікарі, чия комедійно-драма "Сім'я напрокат" вже була названа одним із перших претендентів на найкращий фільм на 98-й церемонії вручення премії "Оскар" наступного року, пише видання.

Фільм-адаптація шекспірівського любовного роману 2020 року "Гамнет" режисерки фільму "Номадленд " Хлої Чжао , який кінокритик журналу New York Magazine Більге Ебірі назвав "найруйнівнішим" фільмом, який вони бачили за останні роки, матиме прем'єру у Великій Британії на фестивалі разом із фільмом Джеймса Лукаса "Мосс і Фройд" за участю Кейт Мосс, у якому головну роль зіграла Еллі Бамбер у ролі британської супермоделі.

Як було оголошено раніше, цьогорічний фестиваль відкриє наступна частина фільму "Ножі наголо" з Райаном Джонсоном під назвою "Розбуди мерця". Тим часом закриє фестиваль фентезійна драма Джулії Джекман "100 ночей героїв", у якій попзірка Чарлі XCX має свою першу головну роль у кіно разом з Еммою Коррін, Майкою Монро та Ніколасом Голіціним.

Серед гала-прем’єр - фільм Філіппи Лоуторп "H - це яструб" з Клер Фой і Бренданом Глісоном, а також комедійна драма Ноя Баумбаха "Джей Келлі", де зіграли Джордж Клуні, Адам Сендлер, Лора Дерн, Біллі Крадап і Райлі Кіо.

Гучними подіями стануть і покази стрічки володаря "Золотої пальмової гілки" Джафара Панахі "Це був просто нещасний випадок" та нового фільму Луки Гуаданьїно "Після полювання" - психологічного трилера з Джулією Робертс, Айо Едебірі та Ендрю Гарфілдом. Також у програмі - "Балада про дрібного гравця" Едварда Бергера з Коліном Фарреллом.

Зіркові прем’єри

Серед інших яскравих прем’єр - біографічна драма "Блакитний місяць" Річарда Лінклейтера з Ітаном Гоуком, а також "Бугонія" Йоргоса Лантімоса з Еммою Стоун, яка вже вразила критиків на Венеційському кінофестивалі.

Драма Алана Беннетта "Хор" з Рейфом Файнсом дебютує поруч із квір-бокс-драмою Сідні Суїні "Крісті". Дев’ятихвилинні овації у Каннах вже отримала психологічна драма Лінн Ремзі "Помий, кохане" з Дженніфер Лоуренс та Робертом Паттінсоном.

До світових прем’єр увійдуть стрічка Ізабелли Еклеф "Смерть Банні Манро" за романом Ніка Кейва з Меттом Смітом, дебют Бредлі Бентона "Більше життя" та британська боксерська драма Роуена Атале "Гігант" з Аміром Ель-Масрі й Пірсом Броснаном.

Також покажуть "Високий дріт" Каліфа Чонга, документальний фільм Ємі Баміро "Чорне – це прекрасно: історія Кваме Бретвейта" та "Готель Лондон" Ахмеда Алауддіна Джамаля.

Гучні повернення

На фестиваль повернеться Гільєрмо дель Торо з інтерпретацією роману Мері Шеллі "Франкенштейн", а Олівер Германус представить британську прем’єру стрічки "Історія звуку" з Джошем О’Коннором та Полом Мескалом. Мескаль також зіграє у "Гамнеті" Хлої Чжао поруч із Джессі Баклі.

У програмі також - новий фільм Бредлі Купера "Чи це так?", трилер Пака Чан-ука "Іншого вибору немає" та драма Келлі Райхардт "Майстерний розум" із Джошем О’Коннором.

Серед очікуваних прем’єр - біографічна стрічка про Брюса Спрінгстіна "Збав мене нізвідки" з Джеремі Алленом Вайтом, кримінальна драма Дерека Сіанфранса "Руфмен" з Ченнінгом Татумом і Кірстен Данст, а також драма "Цінність сентименту" з Ель Фаннінг та Стелланом Скарсгардом.

Окремо від основної програми

Окремі секції фестивалю представлять комедію Шівон Маккарті "Вона - він", хорор Маджида Аль Ансарі "Гидкий", фільм Вінчо Нчогу "Одна жінка, один бюстгальтер" та роботу Джессі Брауна й Мікайли Джой Браун "У пошуках Оптеля".

У категорії спеціальних презентацій буде показано документальну стрічку про Маріанну Фейтфулл із Джорджем Маккеєм та Тільдою Свінтон.Загалом за 12 днів LFF представить 247 робіт із 79 країн, зокрема понад сотню проектів від жінок та небінарних режисерів.

Ми з нетерпінням чекаємо на вас цього року, щоб відчути неймовірний стан медіума у 2025 році – сповнений формальних інновацій, провокацій та важливих дорожніх карт для навігації світом навколо нас - наголосила директорка фестивалю Крісті Метісон.

Глядачі є центром LFF, і фестиваль пропонує їм неймовірну різноманітність історій від одних з найталановитіших і найкреативніших кінематографістів з Великої Британії та всього світу - додав головний виконавчий директор BFI Бен Робертс.

Довідково

69-й Лондонський кінофестиваль BFI у партнерстві з American Express відбудеться з 8 по 19 жовтня 2025 року. Квитки надійдуть у продаж 16 вересня.

