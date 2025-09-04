Леди Гага почувствовала "дискомфорт" и отменила выступление во Флориде всего за несколько минут до начала

Исполнительница хитов "Poker Face" и "Abracadabra" впоследствии обратилась к своим поклонникам через Instagram и извинилась за внезапную отмену концерта, объяснив при этом причины. Передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Леди Гага (Lady Gaga) отменила свой концерт в Майами, США, в рамках тура The Mayhem Ball. Поп-звезда объяснила причину - это все из-за "чрезвычайно напряженного" голоса.

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

Обстоятельства инцидента:

Леди Гага должна была выступить в Центре Касея в Майами, однако именно во время репетиций, а точнее в период вокальной разминки, голос певицы, как выяснилось, был полностью сломан.

"Врач и тренер по вокалу посоветовал не продолжать из-за риска, который это создает", – написала она в социальных сетях.

Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора

Леди Гага объяснила, что не хочет рисковать долгосрочным или постоянным повреждением голосовых связок.

Существует значительный риск, исходя из всего нашего совокупного опыта с такими шоу, как наше, и, как вы знаете, я пою вживую каждый вечер — и хотя это было трудное и болезненное решение, я бы больше боялась долгосрочных последствий для моего голоса