08:52 • 2174 просмотра
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
08:49 • 3286 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
08:13 • 5836 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
08:05 • 6014 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
05:20 • 22896 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 35528 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 38653 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
3 сентября, 12:08 • 36790 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
3 сентября, 11:49 • 65458 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 10:05 • 27459 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
05:20 • 22902 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 11:49 • 65462 просмотра
Леди Гага почувствовала "дискомфорт" и отменила выступление во Флориде всего за несколько минут до начала

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Леди Гага отменила выступление в Майами в рамках тура The Mayhem Ball из-за "чрезвычайно напряженного" голоса. Врач и тренер по вокалу посоветовали певице не продолжать концерт, чтобы избежать повреждения голосовых связок.

Леди Гага почувствовала "дискомфорт" и отменила выступление во Флориде всего за несколько минут до начала

Исполнительница хитов "Poker Face" и "Abracadabra" впоследствии обратилась к своим поклонникам через Instagram и извинилась за внезапную отмену концерта, объяснив при этом причины. Передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Леди Гага (Lady Gaga) отменила свой концерт в Майами, США, в рамках тура The Mayhem Ball. Поп-звезда объяснила причину - это все из-за "чрезвычайно напряженного" голоса.

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград21.05.25, 10:20 • 167618 просмотров

Обстоятельства инцидента:

Леди Гага должна была выступить в Центре Касея в Майами, однако именно во время репетиций, а точнее в период вокальной разминки, голос певицы, как выяснилось, был полностью сломан.

"Врач и тренер по вокалу посоветовал не продолжать из-за риска, который это создает", – написала она в социальных сетях.

Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26.07.25, 14:00 • 114724 просмотра

Леди Гага объяснила, что не хочет рисковать долгосрочным или постоянным повреждением голосовых связок.

Существует значительный риск, исходя из всего нашего совокупного опыта с такими шоу, как наше, и, как вы знаете, я пою вживую каждый вечер — и хотя это было трудное и болезненное решение, я бы больше боялась долгосрочных последствий для моего голоса

- отметила Stefani Joanne Angelina Germanotta (настоящее имя звезды).

Напомним

Легендарная музыкальная группа Radiohead объявила о турне в 2025 году, которое охватит пять европейских городов, включая Лондон и Мадрид.

Певица Мадонна в 2024 году оказалась в центре скандала, поделившись на своей Instagram-странице изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта, где она вместе с "Папой Франциском".

Игорь Тележников

