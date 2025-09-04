Леди Гага почувствовала "дискомфорт" и отменила выступление во Флориде всего за несколько минут до начала
Киев • УНН
Леди Гага отменила выступление в Майами в рамках тура The Mayhem Ball из-за "чрезвычайно напряженного" голоса. Врач и тренер по вокалу посоветовали певице не продолжать концерт, чтобы избежать повреждения голосовых связок.
Исполнительница хитов "Poker Face" и "Abracadabra" впоследствии обратилась к своим поклонникам через Instagram и извинилась за внезапную отмену концерта, объяснив при этом причины. Передает УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Детали
Леди Гага (Lady Gaga) отменила свой концерт в Майами, США, в рамках тура The Mayhem Ball. Поп-звезда объяснила причину - это все из-за "чрезвычайно напряженного" голоса.
В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград21.05.25, 10:20 • 167618 просмотров
Обстоятельства инцидента:
Леди Гага должна была выступить в Центре Касея в Майами, однако именно во время репетиций, а точнее в период вокальной разминки, голос певицы, как выяснилось, был полностью сломан.
"Врач и тренер по вокалу посоветовал не продолжать из-за риска, который это создает", – написала она в социальных сетях.
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26.07.25, 14:00 • 114724 просмотра
Леди Гага объяснила, что не хочет рисковать долгосрочным или постоянным повреждением голосовых связок.
Существует значительный риск, исходя из всего нашего совокупного опыта с такими шоу, как наше, и, как вы знаете, я пою вживую каждый вечер — и хотя это было трудное и болезненное решение, я бы больше боялась долгосрочных последствий для моего голоса
Напомним
Легендарная музыкальная группа Radiohead объявила о турне в 2025 году, которое охватит пять европейских городов, включая Лондон и Мадрид.
Певица Мадонна в 2024 году оказалась в центре скандала, поделившись на своей Instagram-странице изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта, где она вместе с "Папой Франциском".