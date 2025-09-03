Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне

Легендарний музичний гурт з Оксфордширу, Велика Британія оголосив про турне, яке охопить різні міста, серед яких Лондон, Мадрид, Копенгаген, Берлін. Передає УНН із посиланням на Іndependent.

Британський рок-гурт Radiohead готується повернутися на живу сцену.

Востаннє гурт грав 1 серпня 2018 року у Філадельфії, завершуючи свій тур "A Moon Shaped Pool Tour". Дев'ятий студійний альбом Radiohead з відповідною назвою вийшов у травня 2016 року.

Згодом шанувальники музики Тома Йорка та коллег почали сумніватися в поверненні Radiohead з новими виступами та музичним матеріалом.

Але сталося несподіване.

У 2025 році Radiohead виступлять у п'яти європейських містах. Це Мадрид в Іспанії, Болонья в Італії, Лондон, датський Копенгаген та столиця Німеччини - Берлін. Загалом оголошено про 20-денний тур; старт відбудеться саме в Іспанії.

Заплановано декілька дат:

4, 5, 7 та 8 листопада. Місце - арена Movistar у іспанській столиці.

До речі гурт не виключає можливості подальших концертів.

А що стосовно нового альбому Radiohead?

Наразі не зовсім зрозуміло, чи готують Йорк, Ґрінвуд, Селвей та Ед О'Браєн новий реліз оригінального матеріалу. На початку цього місяця вони анонсували новий концертний альбом "Hail to the Thief — Live Recordings 2003-2009", вихід якого відбудеться 31 жовтня.

Минулого року ми зібралися разом, щоб репетирувати, просто так, заради задоволення. Після семирічної паузи було дуже приємно знову зіграти пісні та відновити зв'язок з музичною ідентичністю, яка глибоко заселила нас усіх п'ятьох. Це також спонукало нас зіграти кілька концертів разом, тому ми сподіваємося, що ви зможете потрапити на один із наступних концертів. Поки що це будуть лише ці концерти, але хто знає, до чого це все призведе