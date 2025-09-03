$41.360.01
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Британський рок-гурт Radiohead оголосив про турне у 2025 році, яке охопить п'ять європейських міст, включаючи Лондон і Мадрид. Це перші живі виступи гурту з 2018 року.

Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне

Легендарний музичний гурт з Оксфордширу, Велика Британія оголосив про турне, яке охопить різні міста, серед яких Лондон, Мадрид, Копенгаген, Берлін. Передає УНН із посиланням на Іndependent.

Деталі

Британський рок-гурт Radiohead готується повернутися на живу сцену.

Востаннє гурт грав 1 серпня 2018 року у Філадельфії, завершуючи свій тур "A Moon Shaped Pool Tour". Дев'ятий студійний альбом Radiohead з відповідною назвою вийшов у травня 2016 року.

Згодом шанувальники музики Тома Йорка та коллег почали сумніватися в поверненні Radiohead з новими виступами та музичним матеріалом.

Але сталося несподіване.

Після семирічної перерви було чудово знову повернутися до виконання пісень та відновити зв'язок з музичною ідентичністю, яка глибоко вкорінена в нас п'ятьох.

- повідомив Філ Селвей барабанщик гурту Radiohead.

У 2025 році Radiohead виступлять у п'яти європейських містах. Це Мадрид в Іспанії, Болонья в Італії, Лондон, датський Копенгаген та столиця Німеччини - Берлін. Загалом оголошено про 20-денний тур; старт відбудеться саме в Іспанії.

Заплановано декілька дат:

4, 5, 7 та 8 листопада. Місце - арена Movistar у іспанській столиці.

До речі гурт не виключає можливості подальших концертів.

А що стосовно нового альбому Radiohead? 

Наразі не зовсім зрозуміло, чи готують Йорк, Ґрінвуд, Селвей та Ед О'Браєн новий реліз оригінального матеріалу. На початку цього місяця вони анонсували новий концертний альбом "Hail to the Thief — Live Recordings 2003-2009", вихід якого відбудеться 31 жовтня.

Минулого року ми зібралися разом, щоб репетирувати, просто так, заради задоволення. Після семирічної паузи було дуже приємно знову зіграти пісні та відновити зв'язок з музичною ідентичністю, яка глибоко заселила нас усіх п'ятьох. Це також спонукало нас зіграти кілька концертів разом, тому ми сподіваємося, що ви зможете потрапити на один із наступних концертів. Поки що це будуть лише ці концерти, але хто знає, до чого це все призведе

- повідомив Селвей у своїй заяві, пише Іndependent.

Нагадаємо

У 2024 році Том Йорк, фронтмен Radiohead, перервав свій сольний виступ у Мельбурні через суперечку з глядачем щодо конфлікту в Газі. Як стало тоді відомо, після короткої перерви музикант повернувся на сцену та продовжив концерт.

Ігор Тележніков

