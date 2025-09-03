Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне

Легендарная музыкальная группа из Оксфордшира, Великобритания, объявила о турне, которое охватит различные города, среди которых Лондон, Мадрид, Копенгаген, Берлин. Передает УНН со ссылкой на Independent.

Британская рок-группа Radiohead готовится вернуться на живую сцену.

В последний раз группа играла 1 августа 2018 года в Филадельфии, завершая свой тур "A Moon Shaped Pool Tour". Девятый студийный альбом Radiohead с соответствующим названием вышел в мае 2016 года.

Впоследствии поклонники музыки Тома Йорка и коллег начали сомневаться в возвращении Radiohead с новыми выступлениями и музыкальным материалом.

Но произошло неожиданное.

В 2025 году Radiohead выступят в пяти европейских городах. Это Мадрид в Испании, Болонья в Италии, Лондон, датский Копенгаген и столица Германии - Берлин. В общей сложности объявлено о 20-дневном туре; старт состоится именно в Испании.

Запланировано несколько дат:

4, 5, 7 и 8 ноября. Место - арена Movistar в испанской столице.

Кстати, группа не исключает возможности дальнейших концертов.

А что насчет нового альбома Radiohead?

Пока не совсем понятно, готовят ли Йорк, Гринвуд, Селвей и Эд О'Брайен новый релиз оригинального материала. В начале этого месяца они анонсировали новый концертный альбом "Hail to the Thief — Live Recordings 2003-2009", выход которого состоится 31 октября.

В прошлом году мы собрались вместе, чтобы репетировать, просто так, ради удовольствия. После семилетней паузы было очень приятно снова сыграть песни и восстановить связь с музыкальной идентичностью, которая глубоко заселила нас всех пятерых. Это также побудило нас сыграть несколько концертов вместе, поэтому мы надеемся, что вы сможете попасть на один из следующих концертов. Пока это будут только эти концерты, но кто знает, к чему это все приведет