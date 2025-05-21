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В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

Киев • УНН

 • 12799 просмотра

Леди Гага получила спортивную премию "Эмми" за выступление на Супербоуле с песней "Hold My Hand", приблизившись к статусу EGOT. Теперь ей не хватает только премии "Тони".

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

Американская певица Леди Гага получила спортивную премию "Эмми" за выступление на суперболе с песней "Hold My Hand". Это приблизило ее к престижному статусу EGOT, для кого нужно быть обладателем "Эмми", "Грэмми", "Оскара" и "Тони". Отныне Леди Гага не хватает только последней из указанных наград.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Как отмечает издание, Леди Гага стала обладательницей спортивной премии "Эмми" за мощное исполнение песни "Hold My Hand" на суперболе. В номинации "Выдающееся музыкальное направление" она обошла такие композиции, как The Lionheart, Noche UFC: For Mexico, For All Time и Evolution of the Black Quarterback. Эта награда приблизила Гагу к редкому статусу EGOT — артистки, которая владеет всеми четырьмя главными наградами индустрии развлечений: "Эмми", "Грэмми", "Оскаром" и "Тони".

Сейчас Леди Гага не хватает только театральной премии "Тони". Песня "Hold My Hand", которая стала саундтреком к фильму "Top Gun: Maverick" и звучит в его финале, ранее уже была номинирована на "Грэмми" и "Золотой глобус".

Гага исполнила композицию во время особой церемонии почтения памяти жертв новогоднего теракта в Новом Орлеане. Ее выступление состоялось на Бурбон-стрит, где она сидела за фортепиано в сопровождении оркестра и хора.

В первом ряду находились полицейские, спасатели и представители власти. Среди приглашенных также были Том Брэди и Майкл Страхан, говорится в публикации. Шоу продюсировали Сет Дудовски, Билл Ричардс, Джоэл Сантос, Джесси Вайс и Брэд Загер, а музыкальным редактором выступил Джо Нарги. 

Добавим

Недавно Гага завершила концерты в Сингапуре в рамках тура Mayhem Ball, а в июле начнет американскую часть тура. Также певица готовится к участию в шоу Netflix Tudum 2025: The Live Event и во втором сезоне сериала "Wednesday", где она исполнит эпизодическую роль. Премьера сериала запланирована на 6 августа. 

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"15.05.25, 08:19 • 158414 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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