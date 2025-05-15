Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"
Киев • УНН
Netflix показал тизер 4-го сезона сериала "Бриджертоны", где Бенедикт Бриджертон встречает загадочную даму на балу. Новый сезон выйдет на Netflix в 2026 году.
Netflix показал новый тизер нового, 4-го, сезона популярного сериала "Бриджертоны" (Bridgerton) и назвал сроки его выхода, пишет УНН.
Детали
"Кажется, кто-то наконец привлек внимание самого мистера Бенедикта Бриджертона", - говорится в тизере от Netflix.
В коротком видео Бенедикт Бриджертон приходит на бал в маске, и единственная особа, которая привлекает его внимание, - это дама, одетая в серебряное, очарованная люстрой.
"4 сезон "Бриджертонов" - в 2026 году на Netflix", - сказано в сообщении к тизеру.
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"15.02.25, 10:00 • 140817 просмотров