Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

Netflix показал новый тизер нового, 4-го, сезона популярного сериала "Бриджертоны" (Bridgerton) и назвал сроки его выхода, пишет УНН.

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"Кажется, кто-то наконец привлек внимание самого мистера Бенедикта Бриджертона", - говорится в тизере от Netflix.

В коротком видео Бенедикт Бриджертон приходит на бал в маске, и единственная особа, которая привлекает его внимание, - это дама, одетая в серебряное, очарованная люстрой.

"4 сезон "Бриджертонов" - в 2026 году на Netflix", - сказано в сообщении к тизеру.

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"