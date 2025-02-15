Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"
Киев • УНН
Netflix опубликовал видео и фото со съемок 4 сезона «Бриджертонов», посвященного истории Бенедикта. Сюжет будет разворачиваться вокруг бала-маскарада и напоминать «Золушку».
Стриминг Netflix опубликовал видео и фото закулисья съемок 4-го сезона "Бриджертонов" (Bridgerton), который на этот раз посвящен романтической истории Бенедикта, передает УНН.
Детали
"Приготовьтесь, многоуважаемые члены светского общества, ведь пришло время заглянуть в предстоящий 4-й сезон "Бриджертонов", - подписал Netflix фото к новому сезону и опубликовал видео.
В 4-м сезоне зрители снова увидят пару Пенелопы и Колина Бриджертона, также на видео, в частности, появилась Франческа Бриджертон и Элоиза Бриджертон.
Главные герои сезона - Бенедикт Бриджертон и Софи Бек, которые встречаются на балу-маскараде леди Бриджертон.
Актер, играющий Бенедикта, Люк Томпсон, рассказывая о новом сезоне Netflix Tudum отметил, что 4-й сезон впечатляет тем, что это борьба между настоящей старинной сказкой - ее романтикой - и настоящей реальностью мира.
"Сезон отодвигает занавес роскошных домохозяйств и знакомит с людьми, которые обеспечивают работу этих аристократических кланов", - сказал актер и добавил, что новый сезон немного напоминает Золушку.
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