Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

ukenru
Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 147267 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 203403 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 157317 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 153483 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 137625 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 124763 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 122120 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 112944 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

Эксклюзив
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 144236 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145883 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг атакует: какие области Украины под угрозой атаки: какие области Украины под угрозой атаки

Враг атакует: какие области Украины под угрозой атаки: какие области Украины под угрозой атаки

15 февраля, 00:06 • 31941 просмотра
Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода

Серия ночных взрывов в волгограде: что происходит возле нефтеперерабатывающего завода

15 февраля, 01:59 • 81028 просмотра
Волонтеры продавали гуманитарные авто для ВСУ: задержание на Киевщине

Волонтеры продавали гуманитарные авто для ВСУ: задержание на Киевщине

15 февраля, 02:27 • 93535 просмотра
В рф дрон врезался в многоэтажный дом: что известно об инциденте

В рф дрон врезался в многоэтажный дом: что известно об инциденте

04:10 • 29549 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

05:34 • 102554 просмотра
публикации
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

05:34 • 102554 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 203413 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 169224 просмотра
Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона

14 февраля, 06:32 • 172684 просмотра
Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

Transparency International Ukraine о реформе АРМА: важный шаг, но есть коррупционные риски

12 февраля, 15:54 • 249814 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

08:00 • 10233 просмотра
Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

14 февраля, 16:48 • 128113 просмотра
Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

Тильда Суинтон оказалась сторонницей движения за бойкот Израиля: известная актриса поддержала BDS на Берлинале

14 февраля, 15:30 • 127588 просмотра
У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

У влюбленной пары гуанако в киевском зоопарке родился пушистый малыш

14 февраля, 10:16 • 133732 просмотра
«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

14 февраля, 09:08 • 145507 просмотра
Актуальное
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Киев  •  УНН

 • 8953 просмотра

Read in English

Netflix опубликовал видео и фото со съемок 4 сезона «Бриджертонов», посвященного истории Бенедикта. Сюжет будет разворачиваться вокруг бала-маскарада и напоминать «Золушку».

Стриминг Netflix опубликовал видео и фото закулисья съемок 4-го сезона "Бриджертонов" (Bridgerton), который на этот раз посвящен романтической истории Бенедикта, передает УНН.

Детали

"Приготовьтесь, многоуважаемые члены светского общества, ведь пришло время заглянуть в предстоящий 4-й сезон "Бриджертонов", - подписал Netflix фото к новому сезону и опубликовал видео.

В 4-м сезоне зрители снова увидят пару Пенелопы и Колина Бриджертона, также на видео, в частности, появилась Франческа Бриджертон и Элоиза Бриджертон.

Главные герои сезона - Бенедикт Бриджертон и Софи Бек, которые встречаются на балу-маскараде леди Бриджертон.

Актер, играющий Бенедикта, Люк Томпсон, рассказывая о новом сезоне Netflix Tudum отметил, что 4-й сезон впечатляет тем, что это борьба между настоящей старинной сказкой - ее романтикой - и настоящей реальностью мира.

"Сезон отодвигает занавес роскошных домохозяйств и знакомит с людьми, которые обеспечивают работу этих аристократических кланов", - сказал актер и добавил, что новый сезон немного напоминает Золушку.

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"30.01.25, 17:36 • 131983 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости МираУНН Lite
netflixNetflix

Обратиться по вопросам размещения рекламы