Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"
Киев • УНН
Третий сезон популярного сериала "Игра в кальмара" выйдет 27 июня 2025 года. Фанаты случайно узнали о дате релиза раньше из-за ошибки в описании тизера.
Компания Netflix обнародовала дату выхода 3 сезона сериала "Игра в кальмара" в своем Instagram, пишет УНН.
Детали
Выход финального сезона сериала ожидается 27 июня 2025 года.
"Ничто не может подготовить вас к финальному сезону "Игры в кальмара"! Премьера 3-го сезона "Игры в кальмара" состоится 27 июня", - говорится в заметке Netflix.
Дополнение
Поклонники сериала "спалили" дату выхода третьего сезона, еще до официально объявленной даты.
В описании к официальному тизеру 3 сезона "Игры в кальмара", который опубликовали 1 января, случайно появилась дата выхода финального сезона.
Напомним
Ранее УНН писал, Netflix опубликовал 15-секундный тизер третьего сезона "Игры в кальмара", который выйдет в 2025 году. В тизере представлен новый персонаж по имени Чхоль Су и три новых игрока в пронумерованных костюмах.