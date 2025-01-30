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Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Киев  •  УНН

 • 3622 просмотра

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Третий сезон популярного сериала "Игра в кальмара" выйдет 27 июня 2025 года. Фанаты случайно узнали о дате релиза раньше из-за ошибки в описании тизера.

Компания Netflix обнародовала дату выхода 3 сезона сериала "Игра в кальмара" в своем Instagram, пишет УНН.

Детали 

Выход финального сезона сериала ожидается 27 июня 2025 года.

"Ничто не может подготовить вас к финальному сезону "Игры в кальмара"! Премьера 3-го сезона "Игры в кальмара" состоится 27 июня", - говорится в заметке Netflix.

Дополнение 

Поклонники сериала "спалили" дату выхода третьего сезона, еще до официально объявленной даты. 

В описании к официальному тизеру 3 сезона "Игры в кальмара", который опубликовали 1 января, случайно появилась дата выхода финального сезона. 

Напомним 

Ранее УНН писал, Netflix опубликовал 15-секундный тизер третьего сезона "Игры в кальмара", который выйдет в 2025 году. В тизере представлен новый персонаж по имени Чхоль Су и три новых игрока в пронумерованных костюмах.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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