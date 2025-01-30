Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Компания Netflix обнародовала дату выхода 3 сезона сериала "Игра в кальмара" в своем Instagram, пишет УНН.

Детали

Выход финального сезона сериала ожидается 27 июня 2025 года.

"Ничто не может подготовить вас к финальному сезону "Игры в кальмара"! Премьера 3-го сезона "Игры в кальмара" состоится 27 июня", - говорится в заметке Netflix.

Дополнение

Поклонники сериала "спалили" дату выхода третьего сезона, еще до официально объявленной даты.

В описании к официальному тизеру 3 сезона "Игры в кальмара", который опубликовали 1 января, случайно появилась дата выхода финального сезона.

Напомним

Ранее УНН писал, Netflix опубликовал 15-секундный тизер третьего сезона "Игры в кальмара", который выйдет в 2025 году. В тизере представлен новый персонаж по имени Чхоль Су и три новых игрока в пронумерованных костюмах.