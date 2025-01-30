Netflix оприлюднила дату виходу фінального сезону серіалу "Гра в кальмара"

Компанія Netflix оприлюднила дату виходу 3 сезону серіалу "Гра в кальмара" у своєму Instagram, пише УНН.

Деталі

Вихід фінального сезону серіалу очікується 27 червня 2025 року.

"Ніщо не може підготувати вас до фінального сезону "Ігри в кальмара"! Прем'єра 3-го сезону "Гри в кальмара" відбудеться 27 червня", - йдеться у дописі Netflix.

Доповнення

Прихильники серіалу "спалили" дату виходу третього сезону, ще до офіційно оголошеної дати.

В описі до офіційного тизеру 3 сезону "Гри в кальмара", який опублікували 1 січня, випадково зʼявилася дата виходу фінального сезону.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, Netflix опублікував 15-секундний тизер третього сезону "Гри в кальмара", який вийде у 2025 році. У тизері представлено нового персонажа на ім'я Чхоль Су та трьох нових гравців у пронумерованих костюмах.