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Netflix оприлюднила дату виходу фінального сезону серіалу "Гра в кальмара"

Netflix оприлюднила дату виходу фінального сезону серіалу "Гра в кальмара"

Київ • УНН

 • 132240 перегляди

Третій сезон популярного серіалу "Гра в кальмара" вийде 27 червня 2025 року. Фанати випадково дізналися про дату релізу раніше через помилку в описі тизера.

Компанія Netflix оприлюднила дату виходу 3 сезону серіалу "Гра в кальмара" у своєму Instagram, пише УНН.

Деталі 

Вихід фінального сезону серіалу очікується 27 червня 2025 року.

"Ніщо не може підготувати вас до фінального сезону "Ігри в кальмара"! Прем'єра 3-го сезону "Гри в кальмара" відбудеться 27 червня", - йдеться у дописі Netflix.

Доповнення 

Прихильники серіалу "спалили" дату виходу третього сезону, ще до офіційно оголошеної дати. 

В описі до офіційного тизеру 3 сезону "Гри в кальмара", який опублікували 1 січня, випадково зʼявилася дата виходу фінального сезону. 

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, Netflix опублікував 15-секундний тизер третього сезону "Гри в кальмара", який вийде у 2025 році. У тизері представлено нового персонажа на ім'я Чхоль Су та трьох нових гравців у пронумерованих костюмах.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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