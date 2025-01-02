Netflix показав тизер 3-го сезону "Гри в кальмара" з новим моторошним персонажем

Стримінговий сервіс Netflix поділився першим тизером 3-го сезону "Гри в кальмара" у соціальній мережі Х. Продовження серіалу очікується 2025 році, пише УНН з посиланням на Deadline.

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Минулого тижня завершився 2 сезон популярного серіалу "Гра в кальмара". Утім, на Новий рік Netflix вирішили порадувати шанувальників корейської драми і опублікували перший тизер 3-го сезону, у якому зʼявився моторошний персонаж.

У 15-секундному кліпі показано трьох нових гравців у пронумерованих спортивних костюмах, які виходять на арену, до якої повернута спиною гігантська лялька "Червоне світло, зелене світло" Янг-хі. Після того, як вона показує своє обличчя на залізничному переїзді, з'являється лялька-хлопчик з іншого боку колії, який озирається на неї.

"Усі привітайтесь з Чхоль Су. "Гра в кальмара" вийде у 2025 році", - вказав Netflix у Х.

Нагадаємо

Netflix випустив другий сезон "Гри в кальмара" з українською озвучкою. Сон Кі Хун повертається на арену, щоб врятувати нових учасників, а серіал отримає нові правила та можливість дострокового завершення гри.