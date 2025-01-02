Netflix показал тизер 3-го сезона "Игры в кальмара" с новым жутким персонажем
Киев • УНН
Netflix опубликовал 15-секундный тизер третьего сезона «Игры в кальмара», который выйдет в 2025 году. В тизере представлен новый персонаж по имени Чхоль Су и три новых игрока в пронумерованных костюмах.
Стриминговый сервис Netflix поделился первым тизером 3-го сезона "Игры в кальмара" в социальной сети Х. Продолжение сериала ожидается в 2025 году, пишет УНН со ссылкой на Deadline.
Детали
На прошлой неделе завершился 2 сезон популярного сериала "Игра в кальмара". Впрочем, на Новый год Netflix решили порадовать поклонников корейской драмы и опубликовали первый тизер 3-го сезона, в котором появился жуткий персонаж.
В 15-секундном клипе показаны три новых игрока в пронумерованных спортивных костюмах, которые выходят на арену, к которой повернута спиной гигантская кукла "Красный свет, зеленый свет" Янг-хи. После того, как она показывает свое лицо на железнодорожном переезде, появляется кукла-мальчик с другой стороны пути, который оглядывается на нее.
"Все поздоровайтесь с Чхоль Су. "Игра в кальмара" выйдет в 2025 году", - указал Netflix в Х.
Напомним
Netflix выпустил второй сезон "Игры в кальмара" с украинской озвучкой. Сон Ки Хун возвращается на арену, чтобы спасти новых участников, а сериал получит новые правила и возможность досрочного завершения игры.