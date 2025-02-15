Netflix показав перші кадри 4-го сезону "Бріджертонів"

Стримінг Netflix опублікував відео та фото залаштунків зйомок 4-го сезону "Бріджертонів" (Bridgerton), який цього разу присвячений романтичній історії Бенедикта, передає УНН.

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"Приготуйтеся, вельмишановні члени світського товариства, адже настав час зазирнути в майбутній 4-й сезон "Бріджертонів"", - підписав Netflix фото до нового сезону та опублікував відео.

Так, у 4-му сезоні глядачі знову побачать пару Пенелопи та Коліна Бріджертона, також на відео, зокрема, з'явилась Франческа Бріджертон та Елоїза Бріджертон.

Головні герої сезону - Бенедикт Бріджертон та Софі Бек, які зустрічаються на балу-маскараді леді Бріджертон.

Актор, який грає Бенедикта, Люк Томпсон, розповідаючи про новий сезон Netflix Tudum зазначив, що 4-й сезон вражає тим, що це боротьба між справжньою старовинною казкою - її романтикою - і справжньою реальністю світу.

"Сезон відсуває завісу розкішних домогосподарств і знайомить з людьми, які забезпечують роботу цих аристократичних кланів", - сказав актор й додав, що новий сезон трохи нагадує Попелюшку.

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