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05:23 • 7516 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121453 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182087 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146543 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138227 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117045 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107778 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102967 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141249 перегляди

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Netflix показав перші кадри 4-го сезону "Бріджертонів"

Netflix показав перші кадри 4-го сезону "Бріджертонів"

Київ • УНН

 • 140779 перегляди

Netflix опублікував відео та фото із зйомок 4 сезону "Бріджертонів", присвяченого історії Бенедикта. Сюжет розгортатиметься навколо балу-маскараду та нагадуватиме "Попелюшку".

Стримінг Netflix опублікував відео та фото залаштунків зйомок 4-го сезону "Бріджертонів" (Bridgerton), який цього разу присвячений романтичній історії Бенедикта, передає УНН.

Деталі

"Приготуйтеся, вельмишановні члени світського товариства, адже настав час зазирнути в майбутній 4-й сезон "Бріджертонів"", - підписав Netflix фото до нового сезону та опублікував відео.

Так, у 4-му сезоні глядачі знову побачать пару Пенелопи та Коліна Бріджертона, також на відео, зокрема, з'явилась Франческа Бріджертон та Елоїза Бріджертон.

Головні герої сезону - Бенедикт Бріджертон та Софі Бек, які зустрічаються на балу-маскараді леді Бріджертон.

Актор, який грає Бенедикта, Люк Томпсон, розповідаючи про новий сезон Netflix Tudum зазначив, що 4-й сезон вражає тим, що це боротьба між справжньою старовинною казкою - її романтикою - і справжньою реальністю світу.

"Сезон відсуває завісу розкішних домогосподарств і знайомить з людьми, які забезпечують роботу цих аристократичних кланів", - сказав актор й додав, що новий сезон трохи нагадує Попелюшку.

Netflix оприлюднила дату виходу фінального сезону серіалу "Гра в кальмара"30.01.25, 17:36 • 132240 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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