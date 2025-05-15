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Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters
14 травня, 21:07 • 25991 перегляди

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Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

Київ • УНН

 • 11549 перегляди

Netflix показав тизер 4-го сезону серіалу "Бріджертони", де Бенедикт Бріджертон зустрічає загадкову даму на балу. Новий сезон вийде на Netflix у 2026 році.

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

Netflix показав новий тизер нового, 4-го, сезону популярного серіалу "Бріджертони" (Bridgerton) і назвав терміни його виходу, пише УНН.

Деталі

"Здається, хтось нарешті привернув увагу самого містера Бенедикта Бріджертона", - ідеться в тизері від Netflix.

У короткому відео Бенедикт Бріджертон приходить на бал у масці, і єдина особа, яка привертає його увагу, - це дама, одягнена в срібне, зачарована люстрою.

"4 сезон "Бріджертонів" - у 2026 році на Netflix", - сказано у повідомленні до тизера.

Netflix показав перші кадри 4-го сезону "Бріджертонів"15.02.25, 10:00 • 140818 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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