Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"
Київ • УНН
Netflix показав тизер 4-го сезону серіалу "Бріджертони", де Бенедикт Бріджертон зустрічає загадкову даму на балу. Новий сезон вийде на Netflix у 2026 році.
Netflix показав новий тизер нового, 4-го, сезону популярного серіалу "Бріджертони" (Bridgerton) і назвав терміни його виходу, пише УНН.
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"Здається, хтось нарешті привернув увагу самого містера Бенедикта Бріджертона", - ідеться в тизері від Netflix.
У короткому відео Бенедикт Бріджертон приходить на бал у масці, і єдина особа, яка привертає його увагу, - це дама, одягнена в срібне, зачарована люстрою.
"4 сезон "Бріджертонів" - у 2026 році на Netflix", - сказано у повідомленні до тизера.
Netflix показав перші кадри 4-го сезону "Бріджертонів"15.02.25, 10:00 • 140818 переглядiв