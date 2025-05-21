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За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

Київ • УНН

 • 22957 перегляди

Леді Гага отримала спортивну премію "Еммі" за виступ на Супербоулі з піснею "Hold My Hand", наблизившись до статусу EGOT. Тепер їй не вистачає лише премії "Тоні".

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

Американська співачка Леді Гага отримала спортивну премію "Еммі" за виступ на суперболі із піснею "Hold My Hand". Це наблизило її до престижного статусу EGOT, для кого потрібно бути володарем "Еммі", "Греммі", "Оскара" і "Тоні". Відтепер Леді Гага не вистачає лише останньої із зазначених нагород.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Як зазначає видання, Леді Гага стала володаркою спортивної премії "Еммі" за потужне виконання пісні "Hold My Hand" на супербоулі. У номінації "Видатний музичний напрямок" вона обійшла такі композиції, як The Lionheart, Noche UFC: For Mexico, For All Time та Evolution of the Black Quarterback. Ця нагорода наблизила Гагу до рідкісного статусу EGOT — артистки, яка володіє всіма чотирма головними нагородами індустрії розваг: "Еммі", "Греммі", "Оскаром" і "Тоні".

Наразі Леді Гага бракує лише театральної премії "Тоні". Пісня "Hold My Hand", яка стала саундтреком до фільму "Top Gun: Maverick" і звучить у його фіналі, раніше вже була номінована на "Греммі" та "Золотий глобус".

Гага виконала композицію під час особливої церемонії вшанування пам’яті жертв новорічного теракту в Новому Орлеані. Її виступ відбувся на Бурбон-стріт, де вона сиділа за фортепіано в супроводі оркестру й хору.

У першому ряду перебували поліцейські, рятувальники та представники влади. Серед запрошених також були Том Брейді та Майкл Страхан, ідеться у публікації. Шоу продюсували Сет Дудовскі, Білл Річардс, Джоел Сантос, Джессі Вайс та Бред Загер, а музичним редактором виступив Джо Наргі. 

Додамо

Нещодавно Гага завершила концерти в Сінгапурі в межах туру Mayhem Ball, а в липні розпочне американську частину туру. Також співачка готується до участі у шоу Netflix Tudum 2025: The Live Event і в другому сезоні серіалу "Wednesday", де вона виконає епізодичну роль. Прем’єра серіалу запланована на 6 серпня. 

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"15.05.25, 08:19 • 158415 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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