У 44 прифронтових населених пунктах Запоріжжя та Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію

Через складну безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію більше 3 тисяч дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

За словами Кулеби, у Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини з 4 населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській - евакуюють 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад.

Окремо обговорили ситуацію в Чернігівській області. Там 30 грудня обов’язкова евакуація була оголошена у 14 населених пунктах: з трьох її вже завершили, ще в одинадцятьох - триває - додав віце-прем'єр.

Кулеба наголосив, що важливо, щоб області, які приймають евакуйованих, скоординували дії та забезпечили належні умови для родин.

Додамо

Загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей уже евакуйовано 150 тисяч людей. Серед них - майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю, повідомив Кулеба.

Віце-прем'єр повідомив, що для координації процесів працюють 17 транзитних центрів. Тут люди отримують комплексну підтримку: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготовлено понад 80 тисяч місць, що дозволяє забезпечувати людей після евакуації всім необхідним.

Також працює цілодобова гаряча лінія 15-48, де можна дізнатися всю необхідну інформацію щодо евакуації, тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб тощо.

