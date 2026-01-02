$42.170.18
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 5978 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 14800 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 23994 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 19568 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 57206 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 83635 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 62351 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56817 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 188160 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
У 44 прифронтових населених пунктах Запоріжжя та Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Через складну безпекову ситуацію понад 3 тисячі дітей евакуюють із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей. З 1 червня евакуйовано 150 тисяч людей, серед них 18 тисяч дітей.

У 44 прифронтових населених пунктах Запоріжжя та Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію

Через складну безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію більше 3 тисяч дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

Деталі

За словами Кулеби, у Запорізькій області йдеться про евакуацію 651 дитини з 4 населених пунктів двох громад. У Дніпропетровській - евакуюють 2 463 дитини із 40 населених пунктів п’яти громад.

Окремо обговорили ситуацію в Чернігівській області. Там 30 грудня обов’язкова евакуація була оголошена у 14 населених пунктах: з трьох її вже завершили, ще в одинадцятьох - триває 

- додав віце-прем'єр.

Кулеба наголосив, що важливо, щоб області, які приймають евакуйованих, скоординували дії та забезпечили належні умови для родин.

Чернігівщина: оголошено обов'язкову евакуацію 14 прикордонних сіл30.12.25, 14:09 • 3154 перегляди

Додамо

Загалом з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей уже евакуйовано 150 тисяч людей. Серед них - майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю, повідомив Кулеба.

Віце-прем'єр повідомив, що для координації процесів працюють 17 транзитних центрів. Тут люди отримують комплексну підтримку: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також фінансову підтримку від держави та гуманітарних партнерських організацій.

У місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб підготовлено понад 80 тисяч місць, що дозволяє забезпечувати людей після евакуації всім необхідним. 

Також працює цілодобова гаряча лінія 15-48, де можна дізнатися всю необхідну інформацію щодо евакуації, тимчасового проживання, отримання статусу та допомоги для внутрішньо переміщених осіб тощо.

На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію з 43 населених пунктів30.12.25, 15:33 • 3232 перегляди

Антоніна Туманова

