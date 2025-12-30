Чернігівщина: оголошено обов'язкову евакуацію 14 прикордонних сіл
Київ • УНН
На Чернігівщині оголошено обов'язкову евакуацію з 14 прикордонних сіл, де проживає 300 людей. Вона має завершитись за 30 днів, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
На Раді оборони ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей
За словами голові ОВА, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів.
Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові. Що далі? Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби включені в процес. Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих - обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання. Евакуацію маємо завершити за 30 днів
