Чернігівщина: оголошено обов'язкову евакуацію 14 прикордонних сіл

У Чернігівській області оголошено обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл, де досі мешкає 300 людей. Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслач Чаус, евакуація має завершитись за 30 днів, передає УНН.

На Раді оборони ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей - повідомив Чаус.

За словами голові ОВА, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів.

Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові. Що далі? Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби включені в процес. Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих - обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання. Евакуацію маємо завершити за 30 днів - резюмував Чаус.

