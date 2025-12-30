Чернігівщина: оголошено обов'язкову евакуацію 14 прикордонних сіл

$42.220.15
49.650.10
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 2176 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 4748 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 11812 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 14853 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 20963 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 22185 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 29455 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30101 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 23033 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23881 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
5.1м/с
71%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 16878 перегляди
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 10537 перегляди
Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудняPhoto30 грудня, 03:49 • 4450 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 11564 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 7698 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 3722 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 7760 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 11819 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 43348 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 43805 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Туск
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Чернігівська область
Село
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 23232 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 36394 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 44667 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 55219 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 165146 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Instagram

Чернігівщина: оголошено обов'язкову евакуацію 14 прикордонних сіл

Київ • УНН

 • 90 перегляди

На Чернігівщині оголошено обов'язкову евакуацію з 14 прикордонних сіл, де проживає 300 людей. Вона має завершитись за 30 днів, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Чернігівщина: оголошено обов'язкову евакуацію 14 прикордонних сіл

У Чернігівській області оголошено обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл, де досі мешкає 300 людей. Як повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслач Чаус, евакуація має завершитись за 30 днів, передає УНН.

На Раді оборони ухвалили рішення про обовʼязкову евакуацію з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську і Городнянську громади. Прикордоння під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі мешкає 300 людей 

- повідомив Чаус.

Можливість виїзду з прикордоння Сумщини може ускладнюватися, але до 4 тис. жителів відмовляються від евакуації - ОВА24.12.25, 09:54 • 3546 переглядiв

За словами голові ОВА, у цьому році з прикордоння все ж виїхали трохи більше 1400 жителів. 

Тепер є офіційне рішення про обовʼязкову евакуацію. Таку необхідність вбачають саме військові.  Що далі? Жителів 14 населених пунктів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби включені в процес. Є спеціальні евакуаційні маршрути, є транспорт. Розселення евакуйованих - обовʼязкова умова. Гарантовані місця для тимчасового проживання. Евакуацію маємо завершити за 30 днів 

- резюмував Чаус.

Мінрозвитку оголосило про обовʼязкову евакуацію дітей з 19 населених пунктів Донеччини24.12.25, 13:24 • 2974 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Село
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Чернігівська область
Новгород-Сіверський