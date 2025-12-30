Черниговщина: объявлена обязательная эвакуация 14 приграничных сел

В Черниговской области объявлена обязательная эвакуация из 14 приграничных сел, где до сих пор проживает 300 человек. Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, эвакуация должна завершиться за 30 дней, передает УНН.

На Совете обороны приняли решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах. Приграничье под ежедневными обстрелами. Несмотря на реальную угрозу, там до сих пор проживает 300 человек - сообщил Чаус.

По словам главы ОВА, в этом году из приграничья все же выехали чуть более 1400 жителей.

Теперь есть официальное решение об обязательной эвакуации. Такую необходимость видят именно военные. Что дальше? Жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы включены в процесс. Есть специальные эвакуационные маршруты, есть транспорт. Расселение эвакуированных - обязательное условие. Гарантированы места для временного проживания. Эвакуацию должны завершить за 30 дней - резюмировал Чаус.

