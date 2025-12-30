$42.220.15
Эксклюзив
11:22 • 2132 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 4662 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлю
09:46 • 11740 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
30 декабря, 04:26 • 14819 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 20934 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 22171 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 29443 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 30096 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 23030 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23878 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Черниговщина: объявлена обязательная эвакуация 14 приграничных сел

Киев • УНН

 • 62 просмотра

На Черниговщине объявлена обязательная эвакуация из 14 приграничных сел, где проживает 300 человек. Она должна завершиться за 30 дней, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Черниговщина: объявлена обязательная эвакуация 14 приграничных сел

В Черниговской области объявлена обязательная эвакуация из 14 приграничных сел, где до сих пор проживает 300 человек. Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, эвакуация должна завершиться за 30 дней, передает УНН.

На Совете обороны приняли решение об обязательной эвакуации из 14 приграничных сел. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общинах. Приграничье под ежедневными обстрелами. Несмотря на реальную угрозу, там до сих пор проживает 300 человек 

- сообщил Чаус.

Возможность выезда из приграничья Сумщины может усложняться, но до 4 тыс. жителей отказываются от эвакуации - ОВА24.12.25, 09:54 • 3546 просмотров

По словам главы ОВА, в этом году из приграничья все же выехали чуть более 1400 жителей. 

Теперь есть официальное решение об обязательной эвакуации. Такую необходимость видят именно военные.  Что дальше? Жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы включены в процесс. Есть специальные эвакуационные маршруты, есть транспорт. Расселение эвакуированных - обязательное условие. Гарантированы места для временного проживания. Эвакуацию должны завершить за 30 дней 

- резюмировал Чаус.

Минразвития объявило об обязательной эвакуации детей из 19 населенных пунктов Донецкой области24.12.25, 13:24 • 2974 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Черниговская область
Новгород-Северский