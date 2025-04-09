Новгород-Северский

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28654 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала Черниговщину дронами, из артиллерии и минометов: более 60 взрывов за сутки

Российские войска обстреляли 13 сел в 4 громадах Черниговской области. Зафиксировано более 60 взрывов от артиллерии, минометов и дронов. Информации о жертвах среди местного населения нет.

Война • 12 октября, 08:58 • 25491 просмотра

Армия рф атаковала Черниговскую область дронами и из артиллерии: 8 взрывов за сутки

Армия рф атаковала Новгород-Северскую и Семеновскую общины Черниговщины, применяя БпЛА, FPV-дроны и артиллерию. Зафиксировано 8 взрывов, жертв среди местного населения нет.

Война • 5 октября, 08:47 • 25093 просмотра

Пограничные общины Черниговщины атакованы врагом из РСЗО, минометов и FPV-дронами: произошли пожары хозяйственных построек

Российские войска атаковали 8 населенных пунктов в двух общинах Черниговской области. Зафиксировано 49 обстрелов с использованием минометов, РСЗО, танков, артиллерии и дронов, что привело к пожарам в хозяйственных постройках.

Война • 2 октября, 07:42 • 21997 просмотра

россияне обстреляли две громады в Черниговской области, в том числе из реактивной артиллерии: 77 взрывов за сутки

Российские войска атаковали 11 сел в двух приграничных общинах Черниговской области. Зафиксировано 77 взрывов от минометов, артиллерии и дронов, больше всего - 25 взрывов в районе Хотиевки.

Война • 26 сентября, 11:57 • 22811 просмотра

На Черниговщине с августа из-за обстрелов рф возникло 50 пожаров - ОВА

В Новгород-Северском районе Черниговщины с 1 августа по 23 сентября из-за вражеских обстрелов произошло около 50 пожаров. Огнем уничтожено 116 домохозяйств, 40 га сухой травы и 95 га лесной подстилки.

Война • 24 сентября, 15:45 • 22690 просмотра

За сутки россияне обстреляли три пограничные общины Черниговщины из минометов, артиллерии и FPV-дронов

В течение суток российские войска атаковали Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую громады. Использовались минометы, артиллерия и дроны, информации о погибших среди местного населения нет.

Война • 24 сентября, 08:46 • 17986 просмотра

Армия рф за сутки атаковала Черниговскую область артиллерией, минометами и дронами: 86 взрывов

Российские войска атаковали Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую общины Черниговской области. Использовались артиллерия, минометы, FPV-дроны и беспилотники для сброса взрывчатки. Жертв среди местного населения не зафиксировано.

Война • 21 сентября, 11:58 • 21575 просмотра

Армия рф атаковала две приграничные общины Черниговщины: зафиксировано 59 взрывов

российские войска атаковали Новгород-Северскую и Семеновскую общины Черниговской области. Зафиксировано 59 взрывов от артиллерии, минометов и дронов.

Общество • 19 сентября, 08:09 • 20192 просмотра

Армия рф атаковала Черниговскую область из артиллерии и дронами: 34 "прихода" за сутки

Армия рф атаковала 8 населенных пунктов в 3 приграничных громадах Черниговской области. Использовалась артиллерия, FPV-дроны и сброс взрывчатки с БПЛА, жертв среди местного населения не зафиксировано.

Война • 19 августа, 08:10 • 34700 просмотра

Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, артиллерии и FPV-дронами: 15 взрывов за сутки

Российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 15 взрывов в Новгород-Северской и Семеновской общинах, использовались минометы, FPV-дроны и артиллерия.

Война • 12 августа, 08:48 • 35158 просмотра

Войска рф ударили по Черниговской области из минометов, артиллерии и дронов: 42 взрыва за сутки

Российские войска нанесли удары по Новгород-Северской и Семеновской общинах Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва от минометов, артиллерии и дронов, пострадавших среди местного населения нет.

Война • 10 августа, 08:37 • 39341 просмотра

Армия рф ударила по Черниговщине из миномета, артиллерии и FPV-дронами: зафиксировано 33 взрыва

российские войска нанесли удары по Черниговской области из миномета, артиллерии и FPV-дронов. Зафиксировано 33 взрыва в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общинах, без жертв среди гражданских.

Общество • 5 августа, 06:42 • 32222 просмотра

Армия рф ударила по Черниговской области из миномета, артиллерии и FPV-дроном: 19 взрывов за сутки

Российские войска нанесли удары по пограничье Черниговской области. Зафиксировано 19 взрывов в трех общинах, использовались минометы, FPV-дроны и артиллерия. Жертв среди местного населения нет.

Война • 2 августа, 06:30 • 28121 просмотра

россия обстреляла приграничье Черниговщины: прозвучало 6 взрывов в двух громадах

Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии. Зафиксировано 6 взрывов в Новгород-Северской и Семеновской общинах.

Война • 30 июля, 06:53 • 28054 просмотра

Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, артиллерии и FPV-дронами: 61 взрыв за сутки

Российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области, зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы велись из минометов, FPV-дронов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам двух общин.

Война • 29 июля, 07:25 • 27487 просмотра

Ситуация на Черниговщине: враг нанес удары по пограничникам из минометов и артиллерии

российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области из минометов и артиллерии. Зафиксировано 34 взрыва в разных общинах, информации о пострадавших нет.

Война • 26 июля, 06:38 • 34213 просмотра

Армия рф атаковала Черниговскую область дронами, из артиллерии и минометов: 30 взрывов за сутки

Российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 30 взрывов в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской громадах, без жертв среди местного населения.

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Армия рф атаковала Черниговскую область дронами, из минометов и артиллерии: 20 взрывов за сутки

Российские войска атаковали приграничные районы Черниговской области из FPV дронов, минометов и артиллерии. Зафиксировано 20 взрывов в Новгород-Северской и Семеновской общинах, жертв среди населения нет.

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Черниговская область: армия рф атаковала объект энергетики и обстреляла пограничье

Ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины, вероятно, дронами 'Шахед'. В течение суток зафиксировано 8 взрывов в пограничных районах области от обстрелов из гранатометов и артиллерии.

Война • 20 июля, 07:59 • 40845 просмотра

россияне атаковали Черниговщину FPV- дронами, из минометов и артиллерии: прозвучало 25 взрывов

Российские войска атаковали приграничье Черниговской области с помощью беспилотников, минометов и артиллерии, что привело к 25 взрывам в четырех общинах.

Война • 17 июля, 08:45 • 112987 просмотра

россияне атаковали Черниговскую область из минометов и артиллерии: прогремел 21 взрыв

Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии, в результате чего произошел 21 взрыв.

Война • 13 июля, 08:00 • 31470 просмотра

Армия рф атаковала пограничье Черниговской области из минометов, АГС и дронами: 41 взрыв

Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировав 41 взрыв в разных населенных пунктах.

Война • 10 июля, 09:02 • 32559 просмотра

Армия рф атаковала Черниговскую область из артиллерии, минометов и дронами: 30 взрывов

Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировано 30 взрывов в 3 общинах.

Война • 5 июля, 06:54 • 25997 просмотра

Армия рф обстреляла Черниговскую область из минометов и артиллерии: 31 взрыв

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли пограничье Черниговской области из минометов и артиллерии, вызвав 31 взрыв, но о жертвах не сообщается.

Война • 19 июня, 06:54 • 22524 просмотра

Армия рф обстреляла из минометов пограничье Черниговской области: 15 взрывов

Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов, зафиксировано 15 взрывов в направлении сел Гремяч, Леоновка и Блешня, о жертвах среди местного населения не сообщается.

Война • 18 июня, 06:43 • 31633 просмотра

Армия рф атаковала Черниговскую область дронами, из минометов и артиллерии: 70 взрывов

Российские войска атаковали приграничье Черниговской области с помощью беспилотников, минометов и ствольной артиллерии, зафиксировав 70 взрывов.

Война • 17 июня, 08:51 • 33117 просмотра

российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в приграничной зоне Украины, нанося удары из различного оружия по Черниговской области.

Война • 6 июня, 08:45 • 38207 просмотра

Российские оккупанты 21 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей: 75 взрывов

Российские оккупанты 21 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 75 взрывов из различного оружия.

Война • 31 мая, 07:00 • 23861 просмотра

На Черниговщине за сутки из-за обстрелов рф прогремело более 50 взрывов, есть погибший

В Черниговской области в результате российских обстрелов произошло более 50 взрывов, в результате чего погиб один гражданский человек и был поврежден частный дом.

Общество • 29 мая, 07:04 • 23987 просмотра

Враг ударил по пограничью Черниговщины: прозвучало 50 взрывов, двое раненых

российские войска атаковали пограничную Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 50 взрывов и ранив двух человек.

Война • 28 мая, 07:14 • 24972 просмотра