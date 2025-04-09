Новгород-Северский

Российские войска обстреляли 13 сел в 4 громадах Черниговской области. Зафиксировано более 60 взрывов от артиллерии, минометов и дронов. Информации о жертвах среди местного населения нет.
Армия рф атаковала Новгород-Северскую и Семеновскую общины Черниговщины, применяя БпЛА, FPV-дроны и артиллерию. Зафиксировано 8 взрывов, жертв среди местного населения нет.
Российские войска атаковали 8 населенных пунктов в двух общинах Черниговской области. Зафиксировано 49 обстрелов с использованием минометов, РСЗО, танков, артиллерии и дронов, что привело к пожарам в хозяйственных постройках.
Российские войска атаковали 11 сел в двух приграничных общинах Черниговской области. Зафиксировано 77 взрывов от минометов, артиллерии и дронов, больше всего - 25 взрывов в районе Хотиевки.
В Новгород-Северском районе Черниговщины с 1 августа по 23 сентября из-за вражеских обстрелов произошло около 50 пожаров. Огнем уничтожено 116 домохозяйств, 40 га сухой травы и 95 га лесной подстилки.
В течение суток российские войска атаковали Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую громады. Использовались минометы, артиллерия и дроны, информации о погибших среди местного населения нет.
Российские войска атаковали Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую общины Черниговской области. Использовались артиллерия, минометы, FPV-дроны и беспилотники для сброса взрывчатки. Жертв среди местного населения не зафиксировано.
российские войска атаковали Новгород-Северскую и Семеновскую общины Черниговской области. Зафиксировано 59 взрывов от артиллерии, минометов и дронов.
Армия рф атаковала 8 населенных пунктов в 3 приграничных громадах Черниговской области. Использовалась артиллерия, FPV-дроны и сброс взрывчатки с БПЛА, жертв среди местного населения не зафиксировано.
Российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 15 взрывов в Новгород-Северской и Семеновской общинах, использовались минометы, FPV-дроны и артиллерия.
Российские войска нанесли удары по Новгород-Северской и Семеновской общинах Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва от минометов, артиллерии и дронов, пострадавших среди местного населения нет.
российские войска нанесли удары по Черниговской области из миномета, артиллерии и FPV-дронов. Зафиксировано 33 взрыва в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общинах, без жертв среди гражданских.
Российские войска нанесли удары по пограничье Черниговской области. Зафиксировано 19 взрывов в трех общинах, использовались минометы, FPV-дроны и артиллерия. Жертв среди местного населения нет.
Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии. Зафиксировано 6 взрывов в Новгород-Северской и Семеновской общинах.
Российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области, зафиксирован 61 взрыв. Обстрелы велись из минометов, FPV-дронов, ствольной и реактивной артиллерии по населенным пунктам двух общин.
российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области из минометов и артиллерии. Зафиксировано 34 взрыва в разных общинах, информации о пострадавших нет.
Российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 30 взрывов в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской громадах, без жертв среди местного населения.
Российские войска атаковали приграничные районы Черниговской области из FPV дронов, минометов и артиллерии. Зафиксировано 20 взрывов в Новгород-Северской и Семеновской общинах, жертв среди населения нет.
Ночью враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины, вероятно, дронами 'Шахед'. В течение суток зафиксировано 8 взрывов в пограничных районах области от обстрелов из гранатометов и артиллерии.
Российские войска атаковали приграничье Черниговской области с помощью беспилотников, минометов и артиллерии, что привело к 25 взрывам в четырех общинах.
Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов и артиллерии, в результате чего произошел 21 взрыв.
Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировав 41 взрыв в разных населенных пунктах.
Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировано 30 взрывов в 3 общинах.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли пограничье Черниговской области из минометов и артиллерии, вызвав 31 взрыв, но о жертвах не сообщается.
Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из минометов, зафиксировано 15 взрывов в направлении сел Гремяч, Леоновка и Блешня, о жертвах среди местного населения не сообщается.
Российские войска атаковали приграничье Черниговской области с помощью беспилотников, минометов и ствольной артиллерии, зафиксировав 70 взрывов.
россия продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в приграничной зоне Украины, нанося удары из различного оружия по Черниговской области.
Российские оккупанты 21 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 75 взрывов из различного оружия.
В Черниговской области в результате российских обстрелов произошло более 50 взрывов, в результате чего погиб один гражданский человек и был поврежден частный дом.
российские войска атаковали пограничную Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 50 взрывов и ранив двух человек.