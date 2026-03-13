рф атаковала историческое здание в центре Новгорода-Северского

В Черниговской области российские войска попали дроном в историческое здание библиотеки в центре Новгорода-Северского, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью враг "геранью" атаковал историческое здание в центре Новгорода-Северского. Это было помещение местной библиотеки. Пожар потушили пожарные - написал Чаус.

По его словам, повреждены прилегающие здания и дома людей.

Вчера днем, по его данным, в Семеновке россияне ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю. Пострадал 52-летний гражданский мужчина. В селе Городнянской громады повреждена крыша дома и автомобиль из-за удара FPV-дрона.

"Всего за прошедшие сутки было 43 обстрела. 74 взрыва", - сообщил Чаус.

россия атаковала Украину баллистикой, 117 из 126 дронов обезврежены