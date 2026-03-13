рф атаковала историческое здание в центре Новгорода-Северского
Киев • УНН
Враг попал в историческую библиотеку в Новгороде-Северском и атаковал дронами гражданских. За сутки зафиксировано 43 обстрела и ранение мужчины.
В Черниговской области российские войска попали дроном в историческое здание библиотеки в центре Новгорода-Северского, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью враг "геранью" атаковал историческое здание в центре Новгорода-Северского. Это было помещение местной библиотеки. Пожар потушили пожарные
По его словам, повреждены прилегающие здания и дома людей.
Вчера днем, по его данным, в Семеновке россияне ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю. Пострадал 52-летний гражданский мужчина. В селе Городнянской громады повреждена крыша дома и автомобиль из-за удара FPV-дрона.
"Всего за прошедшие сутки было 43 обстрела. 74 взрыва", - сообщил Чаус.
россия атаковала Украину баллистикой, 117 из 126 дронов обезврежены13.03.26, 08:20 • 2354 просмотра