рф атакувала історичну будівлю в центрі Новгорода-Сіверського
Київ • УНН
Ворог поцілив у історичну бібліотеку в Новгороді-Сіверському та атакував дрони цивільних. За добу зафіксовано 43 обстріли та поранення чоловіка.
У Чернігівській області російські війська поцілили дроном в історичну будівлю бібліотеки в центрі Новгорода-Сіверського, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
Цієї ночі ворог "геранню" атакував історичну будівлю в центрі Новгорода-Сіверського. Це було приміщення місцевої бібліотеки. Пожежу загасили вогнеборці
З його слів, пошкоджені прилеглі будівлі й домівки людей.
Учора вдень, за його даними, у Семенівці росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці. Постраждав 52-річний цивільний чоловік. У селі Городнянської громади пошкоджений дах будинку та автівка через удар FPV-дрона.
"Усього протягом минулої доби було 43 обстріли. 74 вибухи", - повідомив Чаус.
росія атакувала Україну балістикою, 117 зі 126 дронів знешкоджено13.03.26, 08:20 • 2356 переглядiв