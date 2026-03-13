рф атакувала історичну будівлю в центрі Новгорода-Сіверського

У Чернігівській області російські війська поцілили дроном в історичну будівлю бібліотеки в центрі Новгорода-Сіверського, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі ворог "геранню" атакував історичну будівлю в центрі Новгорода-Сіверського. Це було приміщення місцевої бібліотеки. Пожежу загасили вогнеборці - написав Чаус.

З його слів, пошкоджені прилеглі будівлі й домівки людей.

Учора вдень, за його даними, у Семенівці росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці. Постраждав 52-річний цивільний чоловік. У селі Городнянської громади пошкоджений дах будинку та автівка через удар FPV-дрона.

"Усього протягом минулої доби було 43 обстріли. 74 вибухи", - повідомив Чаус.

