рф атакувала історичну будівлю в центрі Новгорода-Сіверського

Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 18479 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 47579 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 44822 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66377 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 35859 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 24222 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 19729 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23507 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40316 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50229 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку12 березня, 22:40 • 35522 перегляди
У Криму та Севастополі пролунали вибухи, працює ППО і зник інтернет - монітори12 березня, 23:18 • 6892 перегляди
Пустелю Сахара в Алжирі вкрив сніг через аномальне зниження температуриPhoto12 березня, 23:40 • 5738 перегляди
Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo12 березня, 23:58 • 32322 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 5876 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 6196 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66387 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 39407 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 34863 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 63461 перегляди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Музикант
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Ірак
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 21323 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 21360 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 19872 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 35970 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 54765 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
TikTok

рф атакувала історичну будівлю в центрі Новгорода-Сіверського

Київ • УНН

 • 1420 перегляди

Ворог поцілив у історичну бібліотеку в Новгороді-Сіверському та атакував дрони цивільних. За добу зафіксовано 43 обстріли та поранення чоловіка.

рф атакувала історичну будівлю в центрі Новгорода-Сіверського

У Чернігівській області російські війська поцілили дроном в історичну будівлю бібліотеки в центрі Новгорода-Сіверського, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Цієї ночі ворог "геранню" атакував історичну будівлю в центрі Новгорода-Сіверського. Це було приміщення місцевої бібліотеки. Пожежу загасили вогнеборці

- написав Чаус.

З його слів, пошкоджені прилеглі будівлі й домівки людей.

Учора вдень, за його даними, у Семенівці росіяни вдарили FPV-дроном по цивільній автівці. Постраждав 52-річний цивільний чоловік. У селі Городнянської громади пошкоджений дах будинку та автівка через удар FPV-дрона.

"Усього протягом минулої доби було 43 обстріли. 74 вибухи", - повідомив Чаус.

росія атакувала Україну балістикою, 117 зі 126 дронів знешкоджено13.03.26, 08:20 • 2356 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКультура
Ольга Фреймут
Війна в Україні
Чернігівська область
Новгород-Сіверський