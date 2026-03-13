$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 15336 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 39091 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 38328 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 54596 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 30547 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 21804 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 17988 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23227 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40111 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50035 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 15:26 • 54596 перегляди
росія атакувала Україну балістикою, 117 зі 126 дронів знешкоджено

Київ • УНН

 • 540 перегляди

ППО знешкодила 117 ворожих БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання ракети Іскандер-М та восьми безпілотників у семи різних локаціях.

росія атакувала Україну балістикою, 117 зі 126 дронів знешкоджено

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою і 126 дронами, 117 з них знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 13 березня (з 18:00 12 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. – рф, а також 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Генштаб повідомив про понад 860 втрат російських військових за добу13.03.26, 07:20 • 1518 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Курськ
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна