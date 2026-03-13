Генштаб повідомив про понад 860 втрат російських військових за добу

російська армія за останню добу втратила на фронті близько 860 військових. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 13 березня, пише УНН.

Деталі

За даними українських військових, загальні бойові втрати російських сил з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року сягнули приблизно 1 277 620 осіб. Також за добу українські сили знищили сім російських танків, п’ять бойових броньованих машин та 50 артилерійських систем.

Втрати техніки

Крім того, російська армія втратила чотири реактивні системи залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони. Значні втрати зафіксовані і серед безпілотників – за добу було знищено 2 071 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Загалом з початку війни росія втратила 11 773 танки, 24 202 бойові броньовані машини та 38 369 артилерійських систем. Також знищено 435 літаків, 349 гелікоптерів, понад 175 тисяч безпілотників та понад 83 тисячі одиниць автомобільної техніки. Дані уточнюються.

