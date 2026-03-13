$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 15593 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 39880 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 38979 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 55860 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 31117 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 22040 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 18148 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23242 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40124 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50047 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 15:26 • 55860 перегляди
Генштаб повідомив про понад 860 втрат російських військових за добу

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

За добу армія рф втратила 860 осіб, 7 танків та понад 2000 безпілотників. Загальні втрати ворога з початку вторгнення сягнули понад 1,2 мільйона осіб.

Генштаб повідомив про понад 860 втрат російських військових за добу

російська армія за останню добу втратила на фронті близько 860 військових. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 13 березня, пише УНН.

Деталі

За даними українських військових, загальні бойові втрати російських сил з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року сягнули приблизно 1 277 620 осіб. Також за добу українські сили знищили сім російських танків, п’ять бойових броньованих машин та 50 артилерійських систем.

Втрати техніки

Крім того, російська армія втратила чотири реактивні системи залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони. Значні втрати зафіксовані і серед безпілотників – за добу було знищено 2 071 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Загалом з початку війни росія втратила 11 773 танки, 24 202 бойові броньовані машини та 38 369 артилерійських систем. Також знищено 435 літаків, 349 гелікоптерів, понад 175 тисяч безпілотників та понад 83 тисячі одиниць автомобільної техніки. Дані уточнюються.

Сили оборони уразили російську РЛС в окупованому Криму, С-300 та склади ворога - Генштаб12.03.26, 13:16 • 3026 переглядiв

Степан Гафтко

