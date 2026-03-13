Генштаб сообщил о более чем 860 потерях российских военных за сутки

российская армия за последние сутки потеряла на фронте около 860 военных. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 13 марта, пишет УНН.

Детали

По данным украинских военных, общие боевые потери российских сил с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года достигли примерно 1 277 620 человек. Также за сутки украинские силы уничтожили семь российских танков, пять боевых бронированных машин и 50 артиллерийских систем.

Потери техники

Кроме того, российская армия потеряла четыре реактивные системы залпового огня и два средства противовоздушной обороны. Значительные потери зафиксированы и среди беспилотников – за сутки было уничтожено 2 071 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Всего с начала войны россия потеряла 11 773 танка, 24 202 боевые бронированные машины и 38 369 артиллерийских систем. Также уничтожено 435 самолетов, 349 вертолетов, более 175 тысяч беспилотников и более 83 тысяч единиц автомобильной техники. Данные уточняются.

Силы обороны поразили российскую РЛС в оккупированном Крыму, С-300 и склады врага - Генштаб