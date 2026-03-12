Силы обороны поразили российскую РЛС в оккупированном Крыму, С-300 и склады врага - Генштаб

фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российской пусковой установки ЗРК С-300В в Луганской области, РЛС С-300 в Крыму, складов боеприпасов и МТО противника, пишет УНН.

Детали

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора 11-го и в ночь на 12 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серию поражений по военным объектам противника", - говорится в сообщении.

В частности, в ночь на 12 марта поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Боровеньок (ВТО Луганской обл.), а также командно-наблюдательный пункт подразделения противника вблизи Васильевки (ВТО Запорожской обл.) - сообщили в Генштабе.

Кроме того, как сообщается, "украинские военные били по объектам военной логистики и обеспечения оккупантов".

"Так, поражен склад материально-технических средств и склад боеприпасов в районе Дубовского (ВТО Луганской обл.), ремонтное подразделение из состава артиллерийской бригады в районе Акимовки (ВТО Запорожской обл.), а также эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Должанска (ВТО Луганской обл.)", - указали в Генштабе.

Также по результатам боевой работы Сил обороны Украины 11 марта поражена радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Севастополя (ВТО АР Крым) - отметили в Генштабе.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Кроме того, подтверждено, что в результате поражения полевого артиллерийского склада в районе Широкой Балки (ВТО Донецкой обл.) 11 марта уничтожено более 6000 боеприпасов различных номенклатур", - указали в Генштабе.

"Системное поражение средств противовоздушной обороны, военной логистики, складов боеприпасов и пунктов управления противника существенно снижает его возможности по обеспечению войск и ведению боевых действий. Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Спецподразделение ГУР "Призраки" массово уничтожает российскую ПВО в Крыму