Сили оборони уразили російську РЛС в окупованому Криму, С-300 та склади ворога - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб підтвердив ураження ЗРК С-300В, РЛС у Криму та складів на Луганщині. Знищено ешелон з пальним та понад 6000 боєприпасів у Широкій Балці.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російської пускової установки ЗРК С-300В на Луганщині, РЛС С-300 у Криму, складів боєприпасів і МТЗ ворога, пише УНН.
Деталі
"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора 11-го та у ніч на 12 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника", - ідеться у повідомленні.
Зокрема, у ніч на 12 березня уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.)
Окрім того, як повідомляється, "українські військові били по об’єктах військової логістики та забезпечення окупантів".
"Так, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.), ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.), а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.)", - вказали у Генштабі.
Також за результатами бойової роботи Сил оборони України 11 березня уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим)
Масштаби завданих збитків уточнюються.
"Окрім того, підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур", - вказали у Генштабі.
"Системне ураження засобів протиповітряної оборони, військової логістики, складів боєприпасів та пунктів управління противника суттєво знижує його спроможності щодо забезпечення військ і ведення бойових дій. Далі буде! Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.
