Ексклюзив
11:13 • 6288 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 16076 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"
Ексклюзив
07:14 • 26350 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 37258 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 53946 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальне
11 березня, 14:45 • 52427 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 42074 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 44923 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37686 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
11 березня, 08:06 • 40005 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Сили оборони уразили російську РЛС в окупованому Криму, С-300 та склади ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 1874 перегляди

Генштаб підтвердив ураження ЗРК С-300В, РЛС у Криму та складів на Луганщині. Знищено ешелон з пальним та понад 6000 боєприпасів у Широкій Балці.

Сили оборони уразили російську РЛС в окупованому Криму, С-300 та склади ворога - Генштаб
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російської пускової установки ЗРК С-300В на Луганщині, РЛС С-300 у Криму, складів боєприпасів і МТЗ ворога, пише УНН.

Деталі

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора 11-го та у ніч на 12 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, у ніч на 12 березня уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.)

- повідомили у Генштабі.

Окрім того, як повідомляється, "українські військові били по об’єктах військової логістики та забезпечення окупантів".

"Так, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.), ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.), а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.)", - вказали у Генштабі.

Також за результатами бойової роботи Сил оборони України 11 березня уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим)

- зазначили у Генштабі.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Окрім того, підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур", - вказали у Генштабі.

"Системне ураження засобів протиповітряної оборони, військової логістики, складів боєприпасів та пунктів управління противника суттєво знижує його спроможності щодо забезпечення військ і ведення бойових дій. Далі буде! Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.

Юлія Шрамко

