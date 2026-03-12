Сили оборони уразили російську РЛС в окупованому Криму, С-300 та склади ворога - Генштаб

фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російської пускової установки ЗРК С-300В на Луганщині, РЛС С-300 у Криму, складів боєприпасів і МТЗ ворога, пише УНН.

Деталі

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора 11-го та у ніч на 12 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах противника", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, у ніч на 12 березня уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (ТОТ Луганської обл.), а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки (ТОТ Запорізької обл.) - повідомили у Генштабі.

Окрім того, як повідомляється, "українські військові били по об’єктах військової логістики та забезпечення окупантів".

"Так, уражено склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської обл.), ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.), а також ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської обл.)", - вказали у Генштабі.

Також за результатами бойової роботи Сил оборони України 11 березня уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим) - зазначили у Генштабі.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Окрім того, підтверджено, що в результаті ураження польового артилерійського складу у районі Широкої Балки (ТОТ Донецької обл.) 11 березня знищено понад 6000 боєприпасів різних номенклатур", - вказали у Генштабі.

"Системне ураження засобів протиповітряної оборони, військової логістики, складів боєприпасів та пунктів управління противника суттєво знижує його спроможності щодо забезпечення військ і ведення бойових дій. Далі буде! Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.

