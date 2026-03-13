Пустелю Сахара в Алжирі вкрив сніг через аномальне зниження температури

Фото: Bav Media

У пустелі Сахара в Алжирі випав сніг, перетворивши відомі піщані дюни на білі схили. Незвичне явище зафіксували в місті Айн-Сефра, де температура опустилася нижче нуля. Про це повідомляє The Sun, пише УНН.

Деталі

Фотографії показують, як помаранчеві дюни біля підніжжя Атлаських гір вкрилися шаром снігу. Несподівана погода здивувала і місцевих жителів, і туристів, адже подібні явища у цьому регіоні трапляються дуже рідко.

За даними спостережень, це приблизно сьомий випадок снігопаду в цьому районі Сахари за останні чотири десятиліття. До 2016 року востаннє сніг у місті Айн-Сефра, яке називають "Брамою пустелі", фіксували ще у 1979 році.

Снігопад тривалим не був – він швидко розтанув. Попри це, незвичні кадри засніжених дюн стали справжньою подією для мешканців регіону та мандрівників.

Нагадаємо, що влітку температура в цьому регіоні Сахари може перевищувати 50°C, тому сніг тут залишається надзвичайно рідкісним природним явищем.

