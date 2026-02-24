Сильна хуртовина паралізувала північний схід США - дороги перекрито, рейси скасовано

Потужна хуртовина у понеділок принесла понад 76,2 см снігу в деякі райони північного сходу США, практично паралізувавши рух транспорту для мільйонів жителів, на тлі того, як небезпечні погодні умови призвели до закриття доріг, припинення залізничного сполучення та скасування близько 7400 авіарейсів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Тисячі будинків і підприємств залишилися без електрики, а офіційні особи, включаючи мера Нью-Йорка Зорана Мамдані, закликали жителів утриматися від поїздок дорогами, щоб аварійні служби могли розчистити вулиці. Школи у Нью-Йорку та по всьому регіону були закриті. Бродвей зачинив свої театри.

"У Нью-Йорку, як і раніше, діє режим надзвичайної ситуації-, - сказав Мамдані. - Заборона на поїздки закінчилася сьогодні опівдні (за місцевим часом понеділка - ред.), але попередження про небезпеку для мандрівників залишається чинним до опівночі".

У понеділок у Центральному парку Нью-Йорка випало понад 48 см снігу, а в Бостоні – понад 35 см, повідомив Боб Оравек, метеоролог із Центру прогнозування погоди Національної метеорологічної служби США.

Вітер, який часом досягав швидкості від 64 до 100 км/год, створював високі снігові замети.

"На розчистку, імовірно, піде тиждень", - сказав Оравек.

У Філадельфії випало 35 см снігу, а в Провіденсі, штат Род-Айленд - понад 81 см, що стало рекордом для міста.

За даними PowerOutage.us, станом на полудень понеділка понад 608 711 будинків та підприємств по всій території США залишалися без електрики. Це стосувалося кожного десятого майже з 3 мільйонів споживачів електроенергії в Массачусетсі, дані про яких відстежує PowerOutage.us.

Багато хто був уражений глибиною снігу, що випав. Сандра Ву, яка прожила близько 20 років у Нью-Хайд-Парку, на сильно постраждалому Лонг-Айленді, сказала, що ніколи не бачила такої сильної зимової бурі. Її сім'я не могла відчинити вхідні двері, а з деяких вікон було мало що видно через високі снігові замети.

Станом на понеділок щонайменше сім штатів США оголосили надзвичайний стан у зв'язку зі штормом.

За даними сайту FlightAware.com, до опівдня понеділка авіакомпанії скасували понад 7400 рейсів і затримали ще 2300. Ця цифра включає понад 1800 скасованих у вівторок рейсів, згідно з даними сайту. Більшість скасувань та затримок було на північному сході США, включаючи міжнародні аеропорти імені Джона Ф. Кеннеді та Ла-Гуардія у Нью-Йорку, аеропорт Логан у Бостоні та міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті у Нью-Джерсі.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Гочул заявила, що задіяла 100 військовослужбовців Національної гвардії для надання допомоги на Лонг-Айленді, у Нью-Йорку та в нижній частині долини Гудзона - районах, які, як очікується, найбільше постраждають від сильного снігопаду та прибережних вітрів. Шторм змусив закрити у понеділок комплекс штаб-квартири ООН на Мангеттені.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що, попри скорочення фінансування, робота Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA) з реагування на стихійні лиха триватиме безперебійно, включаючи поїздки персоналу, операції з надання екстреної допомоги та критично важливу допомогу людям, які постраждали від активних стихійних лих.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа наказала FEMA призупинити відправлення сотень співробітників гуманітарних організацій до районів, що постраждали від стихійних лих, по всій країні, поки Міністерство внутрішньої безпеки перебуває в режимі шатдауну.

Губернатор Массачусетса Маура Гілі оголосила надзвичайний стан та закликала державних службовців залишатися вдома. У Коннектикуті було заборонено проїзд комерційного транспорту автомагістралями з обмеженим доступом, за винятком екстрених та необхідних доставок.

Рух поїздів та автобусів у Нью-Джерсі було припинено, а Управління громадського транспорту Род-Айленда заявило, що призупинить усі рейси до понеділка та оголосить про плани відновлення роботи лише після покращення погодних умов.

Навіть деякі кораблі постраждали від шторму. Ву сказала, що її літні родичі застрягли на круїзному лайнері, що пришвартувався в гавані Нью-Йорка, який не може почати плавання до Багамських островів у заплановану відпустку.

