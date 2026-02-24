Сильна хуртовина паралізувала північний схід США - дороги перекрито, рейси скасовано

$43.300.02
Ексклюзив
09:05 • 10928 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 10776 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 10713 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 11640 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 12170 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 20225 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 39047 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30374 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 29952 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 23550 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Атака дронів на Запоріжжя: кількість постраждалих зрослаPhoto24 лютого, 00:34 • 15161 перегляди
На Волині митник оформив вантажні електромобілі як легкові, бюджет втратив 700 тисяч гривень24 лютого, 01:09 • 12425 перегляди
російська нафта продається з найбільшою знижкою за три роки через санкції - Bloomberg24 лютого, 01:47 • 17240 перегляди
Одещина відновлює електропостачання після російських атак: 18 тисяч абонентів залишаються без світла24 лютого, 02:21 • 6274 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 14777 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 10927 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 37413 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 57599 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 60989 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 153806 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Велика Британія
Миколаїв
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 20288 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 18153 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 19010 перегляди
"Не можу повірити, що вам 18": Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 37526 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 71783 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Financial Times

Сильна хуртовина паралізувала північний схід США - дороги перекрито, рейси скасовано

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Потужна хуртовина принесла понад 76 см снігу в деякі райони північного сходу США, паралізувавши рух транспорту. Тисячі будинків залишилися без електрики, скасовано близько 7400 авіарейсів.

Сильна хуртовина паралізувала північний схід США - дороги перекрито, рейси скасовано

Потужна хуртовина у понеділок принесла понад 76,2 см снігу в деякі райони північного сходу США, практично паралізувавши рух транспорту для мільйонів жителів, на тлі того, як небезпечні погодні умови призвели до закриття доріг, припинення залізничного сполучення та скасування близько 7400 авіарейсів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Тисячі будинків і підприємств залишилися без електрики, а офіційні особи, включаючи мера Нью-Йорка Зорана Мамдані, закликали жителів утриматися від поїздок дорогами, щоб аварійні служби могли розчистити вулиці. Школи у Нью-Йорку та по всьому регіону були закриті. Бродвей зачинив свої театри.

"У Нью-Йорку, як і раніше, діє режим надзвичайної ситуації-, - сказав Мамдані. - Заборона на поїздки закінчилася сьогодні опівдні (за місцевим часом понеділка - ред.), але попередження про небезпеку для мандрівників залишається чинним до опівночі".

Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю23.02.26, 01:24 • 30928 переглядiв

У понеділок у Центральному парку Нью-Йорка випало понад 48 см снігу, а в Бостоні – понад 35 см, повідомив Боб Оравек, метеоролог із Центру прогнозування погоди Національної метеорологічної служби США.

Вітер, який часом досягав швидкості від 64 до 100 км/год, створював високі снігові замети.

"На розчистку, імовірно, піде тиждень", - сказав Оравек.

У Філадельфії випало 35 см снігу, а в Провіденсі, штат Род-Айленд - понад 81 см, що стало рекордом для міста.

За даними PowerOutage.us, станом на полудень понеділка понад 608 711 будинків та підприємств по всій території США залишалися без електрики. Це стосувалося кожного десятого майже з 3 мільйонів споживачів електроенергії в Массачусетсі, дані про яких відстежує PowerOutage.us.

Багато хто був уражений глибиною снігу, що випав. Сандра Ву, яка прожила близько 20 років у Нью-Хайд-Парку, на сильно постраждалому Лонг-Айленді, сказала, що ніколи не бачила такої сильної зимової бурі. Її сім'я не могла відчинити вхідні двері, а з деяких вікон було мало що видно через високі снігові замети.

Станом на понеділок щонайменше сім штатів США оголосили надзвичайний стан у зв'язку зі штормом.

За даними сайту FlightAware.com, до опівдня понеділка авіакомпанії скасували понад 7400 рейсів і затримали ще 2300. Ця цифра включає понад 1800 скасованих у вівторок рейсів, згідно з даними сайту. Більшість скасувань та затримок було на північному сході США, включаючи міжнародні аеропорти імені Джона Ф. Кеннеді та Ла-Гуардія у Нью-Йорку, аеропорт Логан у Бостоні та міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті у Нью-Джерсі.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Гочул заявила, що задіяла 100 військовослужбовців Національної гвардії для надання допомоги на Лонг-Айленді, у Нью-Йорку та в нижній частині долини Гудзона - районах, які, як очікується, найбільше постраждають від сильного снігопаду та прибережних вітрів. Шторм змусив закрити у понеділок комплекс штаб-квартири ООН на Мангеттені.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що, попри скорочення фінансування, робота Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA) з реагування на стихійні лиха триватиме безперебійно, включаючи поїздки персоналу, операції з надання екстреної допомоги та критично важливу допомогу людям, які постраждали від активних стихійних лих.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа наказала FEMA призупинити відправлення сотень співробітників гуманітарних організацій до районів, що постраждали від стихійних лих, по всій країні, поки Міністерство внутрішньої безпеки перебуває в режимі шатдауну.

У США розпочалося часткове закриття уряду через суперечки щодо нагляду за імміграційною службою16.02.26, 01:09 • 10508 переглядiв

Губернатор Массачусетса Маура Гілі оголосила надзвичайний стан та закликала державних службовців залишатися вдома. У Коннектикуті було заборонено проїзд комерційного транспорту автомагістралями з обмеженим доступом, за винятком екстрених та необхідних доставок.

Рух поїздів та автобусів у Нью-Джерсі було припинено, а Управління громадського транспорту Род-Айленда заявило, що призупинить усі рейси до понеділка та оголосить про плани відновлення роботи лише після покращення погодних умов.

Навіть деякі кораблі постраждали від шторму. Ву сказала, що її літні родичі застрягли на круїзному лайнері, що пришвартувався в гавані Нью-Йорка, який не може почати плавання до Багамських островів у заплановану відпустку.

Авіакомпанії готуються до призупинення рейсів у Нью-Йорку та Бостоні через наближення потужної хуртовини23.02.26, 05:14 • 4930 переглядiв

Юлія Шрамко

